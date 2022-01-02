فيضانات شديدة تضرب 7 ولايات في ماليزيا وإجلاء الآلاف من الأسر

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فإن سبع ولايات في ماليزيا تعرضت لفيضانات، اليوم الأحد، وتم إجلاء آلاف الأسر ليرتفع إجمالي المتضررين من الأمطار الغزيرة في الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 125 ألف شخص.وعدد البيان الذي نشرته رويترز الولايات التي تعرضت للفيضان، وهي كيلانتان وترينجانو وباهانج وجوهور ومالاكا ونيجيريسمبيلان وصباح، لافتا إلى أنهم ما زالوا يتضررون من الفيضانات وإن 8727 شخصا يحتمون في 128 مركزا للإغاثة.وأشار إلى أن إجمالي 125490 شخصًا قد تضرروا من الفيضانات على مستوى البلاد ، من بينهم 117700 شخص تم إجلاؤهم عادوا إلى ديارهم.وقد لقي 50 شخصًا حتفهم في الفيضانات، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين، وفقًا لتغريدة للشرطة نقلاً عن المفتش العام أكريل ساني عبد الله ساني.بعد تحذير إدارة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة مستمرة، أصدر المركز الوطني لمكافحة الكوارث إشعار الاستعداد لعملية الكوارث.وقالت ماليزيا إنها ستقدم 1.4 مليار رينجيت (336.22 مليون دولار) كمساعدات نقدية وأشكال أخرى من الإغاثة لأولئك الذين تضرروا من الفيضانات الشديدة هذا الشهر.كما تسعى للحصول على 3 ملايين دولار من صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة لتطوير خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ.
ضربت فيضانات شديدة سبع ولايات ماليزية صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى إجلاء آلاف الأسر إلى أماكن آمنة.
ووفقا لبيان صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فإن سبع ولايات في ماليزيا تعرضت لفيضانات، اليوم الأحد، وتم إجلاء آلاف الأسر ليرتفع إجمالي المتضررين من الأمطار الغزيرة في الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 125 ألف شخص.
وعدد البيان الذي نشرته رويترز الولايات التي تعرضت للفيضان، وهي كيلانتان وترينجانو وباهانج وجوهور ومالاكا ونيجيريسمبيلان وصباح، لافتا إلى أنهم ما زالوا يتضررون من الفيضانات وإن 8727 شخصا يحتمون في 128 مركزا للإغاثة.
وأشار إلى أن إجمالي 125490 شخصًا قد تضرروا من الفيضانات على مستوى البلاد ، من بينهم 117700 شخص تم إجلاؤهم عادوا إلى ديارهم.
ومن الشائع في ماليزيا وجود فيضانات على الساحل الشرقي للبلاد خلال موسم الرياح السنوي بين أكتوبر ومارس، لكن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي الذي بدأ في 17 ديسمبر أدى إلى نزوح الآلاف وتسبب في إجهاد خدمات الطوارئ.
وقد لقي 50 شخصًا حتفهم في الفيضانات، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين، وفقًا لتغريدة للشرطة نقلاً عن المفتش العام أكريل ساني عبد الله ساني.
بعد تحذير إدارة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة مستمرة، أصدر المركز الوطني لمكافحة الكوارث إشعار الاستعداد لعملية الكوارث.
كما أصدرت إدارة الري والصرف تحذيرا من ارتفاع المد في الفترة من 2 إلى 5 يناير ، وحذرت السكان على الساحل الغربي في شبه جزيرة ماليزيا.
وقالت ماليزيا إنها ستقدم 1.4 مليار رينجيت (336.22 مليون دولار) كمساعدات نقدية وأشكال أخرى من الإغاثة لأولئك الذين تضرروا من الفيضانات الشديدة هذا الشهر.
كما تسعى للحصول على 3 ملايين دولار من صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة لتطوير خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ.