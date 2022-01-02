تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور
https://arabic.sputniknews.com/20220102/قائد-عسكري-إيراني-سليماني-أوجد-توازن-الرعب-مع-الكيان-الصهيوني-1054841786.html
قائد عسكري إيراني: سليماني أوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
قائد عسكري إيراني: سليماني أوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
قال رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية في الجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، اليوم الأحد، إن أحد الإجراءات التي قام بها الجنرال قاسم سليماني، قائد... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T06:36+0000
2022-01-02T06:42+0000
قاسم سليماني
عالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/87/1045868732_0:194:3095:1935_1920x0_80_0_0_f077d7c4fd0ba655301ebf93812f06e0.jpg
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد بوردستان جاءت في كلمة له خلال ملتقى أقيم في محافظة قزوين، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل سليماني، والتي أكد خلالها أن "الكيان الصهيوني كان في الماضي يعيث الخراب في المنطقة بسهولة، لكنه يعاني اليوم من العزلة ولا يتجرأ على القيام بأي تحرك أمام حزب الله".وأكد بوردستان أن سليماني كان كالجندي رهن إشارة قائد الثورة الإيرانية، وأرسى الصرح للجيش الإيراني، والذي يضم مختلف القوميات والمذاهب، هذا الجيش الذي يزداد قوة وصلابة يوما بعد يوم، معتبرا توسيع التعبئة في دول "محور المقاومة" إحدى الخطوات الكبرى للقائد سليماني.وشدد العميد بوردستان على أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) كان قد اقترب من حدود إيران بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ كان هدف التنظيم الأساسي هو الوصول إلى داخل إيران، لكن القائد سليماني أحبط مؤامراته بتأسيس التعبئة الشعبية، كما أن خطواته أدت إلى تعزيز قدرات الجيش في العراق وسوريا، مما ساعد في تشكيل جبهة كبيرة في مواجهة "داعش".يذكر أنه في 3 يناير 2020 استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وفي 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/ترامب-على-رأسهم-إيران-تصدر-بيانا-بشأن-من-أعطى-ونفذ-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-1054752235.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/87/1045868732_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_7d0fa32f5dabcc3c75dadd69a13159e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قاسم سليماني, عالم, إيران

قائد عسكري إيراني: سليماني أوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني

06:36 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 06:42 GMT 02.01.2022)
© REUTERS / Vasily Fedosenkoصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Vasily Fedosenko
تابعنا عبر
قال رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية في الجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، اليوم الأحد، إن أحد الإجراءات التي قام بها الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الراحل، هو إيجاد توازن الرعب مع "الكيان الصهيوني".
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد بوردستان جاءت في كلمة له خلال ملتقى أقيم في محافظة قزوين، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل سليماني، والتي أكد خلالها أن "الكيان الصهيوني كان في الماضي يعيث الخراب في المنطقة بسهولة، لكنه يعاني اليوم من العزلة ولا يتجرأ على القيام بأي تحرك أمام حزب الله".
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
"ترامب على رأسهم"... إيران تصدر بيانا بشأن من أعطى ونفذ عملية اغتيال قاسم سليماني
30 ديسمبر 2021, 06:22 GMT
وأكد بوردستان أن سليماني كان كالجندي رهن إشارة قائد الثورة الإيرانية، وأرسى الصرح للجيش الإيراني، والذي يضم مختلف القوميات والمذاهب، هذا الجيش الذي يزداد قوة وصلابة يوما بعد يوم، معتبرا توسيع التعبئة في دول "محور المقاومة" إحدى الخطوات الكبرى للقائد سليماني.
وشدد العميد بوردستان على أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) كان قد اقترب من حدود إيران بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ كان هدف التنظيم الأساسي هو الوصول إلى داخل إيران، لكن القائد سليماني أحبط مؤامراته بتأسيس التعبئة الشعبية، كما أن خطواته أدت إلى تعزيز قدرات الجيش في العراق وسوريا، مما ساعد في تشكيل جبهة كبيرة في مواجهة "داعش".
يذكر أنه في 3 يناير 2020 استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وفي 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:29 GMTوزير إسرائيلي سابق يدعو لعودة سياسة "الاغتيال الانتقائي"
07:20 GMTأخطر خمسة أنواع من الأسلحة الروسية
07:13 GMTالتحالف العربي يعلن قصف 4 مخازن للطائرات المسيّرة في صنعاء
07:05 GMTبريطانيا تختبر خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أوميكرون على قوة العمل
06:50 GMTالجزائر... وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين اختناقا بالغاز
06:44 GMTألمانيا تتعهد بإعفاء ضريبي اعتبارا من عام 2023‏
06:36 GMTقائد عسكري إيراني: سليماني أوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
06:30 GMTفرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور
06:15 GMTسقوط أسماك من السماء في ولاية أمريكية أواخر أيام 2021... صور
06:00 GMTماهي الأطعمة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة في الشتاء
05:30 GMTالعثور على غواصة اختفت قبل 80 عاما
05:07 GMTمن عليه تجنب أكل الزبدة؟
04:51 GMTوزارة الطوارئ الروسية تحذر من اقتراب كويكب بشكل خطير من الأرض
04:29 GMTانشقاق نادر.. كوري جنوبي يعبر الحدود المسلحة إلى الشمال
03:48 GMTالصومال.. رئيس الوزراء يشكل لجنة للتحقيق في "محاولة الانقلاب" عليه
02:51 GMTفرنسا تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا من عشرة إلى 7 أيام
02:18 GMTنيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19
01:32 GMTأمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد
00:47 GMTالأمم المتحدة تعلق على اعتبار ممثل المنظمة الروسي في كوسوفو غير مرغوب فيه
00:07 GMTفرنسا.. اليمين المتطرف يصف وضع علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر بالاعتداء الحقيقي