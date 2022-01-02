كيروش: مصر تملك أفضل لاعبين في الكوكب ورونالدو سيغضب مني... صور وفيديو

وأكد كيروش للصحفيين أثناء المؤتمر الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، أن هدفه الرئيسي هو التأهل لكأس العالم، ولا يوجد بند في عقده عن الفوز بكأس الأمم الأفريقية.وعن طموح الفراعنة في البطولة، قال "بالطبع سنلعب للفوز باللقب ولن نذهب للنزهة أو السياحة، ولكننا سنلعب للفوز بكل مباراة، وأنا كمدرب احترم تاريخ مصر في أمم أفريقيا".وأضاف "كرة القدم الحديثة لا تعتمد فقط على طريقة اللعب، فالديناميكية والحركة أصبحت مهمة دفاعًا وهجومًا، ولعبنا بهذه الطريقة في كأس العرب، ولكن أقوم بتغييرها حسب سير المباراة، والأهم أن الفريق يملك أساسيات اللعب ونظام متكامل".وعن كيفية اختيار اللاعبين، أجاب المدير الفني لمنتخب مصر "هناك أمور لا أريد شرح تفاصيلها للإعلام".وأوضح "أختار القائمة بناء على صفات معينة أحتاجها لبناء الفريق، ولم أقل إن اللاعب المستبعد لا يستطيع تنفيذ أدوار مطلوبة منه".وعن حالة محمد صلاح بعد إعلان ليفربول وجود حالات كورونا، اشار إلى أن "جميع الأخبار جيدة حتى الآن".هذا ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير، و6 فبراير 2022.
وعن طموح الفراعنة في البطولة، قال "بالطبع سنلعب للفوز باللقب ولن نذهب للنزهة أو السياحة، ولكننا سنلعب للفوز بكل مباراة، وأنا كمدرب احترم تاريخ مصر في أمم أفريقيا".
وردا على سؤال حول طريقة اللعب، مازح كيروش، الصحفيين، بقوله "لماذا نلعب بطريقة (4-3-3)؟.. كما تعلمون نحن نملك أفضل لاعبين على كوكب الأرض... وربما يغضب كريستيانو رونالدو لو سمع ما أقوله".
وأضاف "كرة القدم الحديثة لا تعتمد فقط على طريقة اللعب، فالديناميكية والحركة أصبحت مهمة دفاعًا وهجومًا، ولعبنا بهذه الطريقة في كأس العرب، ولكن أقوم بتغييرها حسب سير المباراة، والأهم أن الفريق يملك أساسيات اللعب ونظام متكامل".
وعن كيفية اختيار اللاعبين، أجاب المدير الفني لمنتخب مصر "هناك أمور لا أريد شرح تفاصيلها للإعلام".
وأوضح "أختار القائمة بناء على صفات معينة أحتاجها لبناء الفريق، ولم أقل إن اللاعب المستبعد لا يستطيع تنفيذ أدوار مطلوبة منه".
وعن حالة محمد صلاح بعد إعلان ليفربول وجود حالات كورونا، اشار إلى أن "جميع الأخبار جيدة حتى الآن".
هذا ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير، و6 فبراير 2022.