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لجنة الأطباء: قتيل واحد في مظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم
لجنة الأطباء: قتيل واحد في مظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم
قالت لجنة الأطباء في السودان إن متظاهرا قُتل، اليوم الأحد، في المظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T16:13+0000
2022-01-02T16:13+0000
أخبار السودان اليوم
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وكانت اللجنة قد أعلنت أمس السبت، عن ارتفاع، عدد قتلى المظاهرات إلى 6 أشخاص.ويُشار إلى أن احتشاد السودانيين في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، يأتي بعد تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعارض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وطالب المتظاهرون بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، بينما انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات في البلاد مع بدء التظاهرات.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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أخبار السودان اليوم

لجنة الأطباء: قتيل واحد في مظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم

16:13 GMT 02.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قالت لجنة الأطباء في السودان إن متظاهرا قُتل، اليوم الأحد، في المظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
وكانت اللجنة قد أعلنت أمس السبت، عن ارتفاع، عدد قتلى المظاهرات إلى 6 أشخاص.
ويُشار إلى أن احتشاد السودانيين في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، يأتي بعد تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعارض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
السودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط
أمس, 17:39 GMT
وطالب المتظاهرون بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، بينما انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات في البلاد مع بدء التظاهرات.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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