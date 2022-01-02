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https://arabic.sputniknews.com/20220102/ماهي-الأطعمة-التي-يمكن-أن-تقوي-جهاز-المناعة-في-الشتاء-1054841310.html
ماهي الأطعمة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة في الشتاء
ماهي الأطعمة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة في الشتاء
في فصل الشتاء، من المهم بشكل خاص الحفاظ على المناعة، ولهذا من الضروري مراقبة النظام الغذائي. تحدثت الطبية الروسية ألينا غلوشاكوفا عن المنتجات التي يجب الانتباه... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T06:00+0000
2022-01-02T06:23+0000
مجتمع
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وبحسب الخبيرة، فإن لون الخضار والفواكه يخبرنا بما تحتويه من عناصر غذائية. هكذا، يشير اللون الأحمر إلى أن المنتج يحتوي على مادة الليكوبين - أحد مضادات الأكسدة المفيدة. يشير اللون البرتقالي إلى وجود كمية كبيرة من فيتامينات أ وسي. الأصفر - حول فيتامينات أ و ب.وقالت لـ"سبوتنيك": "المنتجات ذات اللون الأزرق والأرجواني تحتوي على مادة البوليفينول والبيوفلافونويد، والتي تزيد من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية الضارة، وتقوي الأوعية الدموية، وتقلل من الإثارة العاطفية، وتحسن النوم، والمزاج، والذاكرة".وبالتالي، للحفاظ على المناعة، يجب تناول الفواكه والخضروات بألوانها الأكثر تنوعًا. لكن من الجدير بالذكر أن المناعة القوية لا تعتمد فقط على نظام غذائي متوازن من حيث الفيتامينات - بل من الضروري أيضًا اتباع نظام للراحة والعمل، وبشكل عام، اتباع أسلوب حياة صحي.
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مجتمع

ماهي الأطعمة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة في الشتاء

06:00 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 06:23 GMT 02.01.2022)
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
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في فصل الشتاء، من المهم بشكل خاص الحفاظ على المناعة، ولهذا من الضروري مراقبة النظام الغذائي. تحدثت الطبية الروسية ألينا غلوشاكوفا عن المنتجات التي يجب الانتباه إليها خلال هذه الفترة.
وبحسب الخبيرة، فإن لون الخضار والفواكه يخبرنا بما تحتويه من عناصر غذائية. هكذا، يشير اللون الأحمر إلى أن المنتج يحتوي على مادة الليكوبين - أحد مضادات الأكسدة المفيدة. يشير اللون البرتقالي إلى وجود كمية كبيرة من فيتامينات أ وسي. الأصفر - حول فيتامينات أ و ب.
وقالت لـ"سبوتنيك": "المنتجات ذات اللون الأزرق والأرجواني تحتوي على مادة البوليفينول والبيوفلافونويد، والتي تزيد من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية الضارة، وتقوي الأوعية الدموية، وتقلل من الإثارة العاطفية، وتحسن النوم، والمزاج، والذاكرة".
وبالتالي، للحفاظ على المناعة، يجب تناول الفواكه والخضروات بألوانها الأكثر تنوعًا. لكن من الجدير بالذكر أن المناعة القوية لا تعتمد فقط على نظام غذائي متوازن من حيث الفيتامينات - بل من الضروري أيضًا اتباع نظام للراحة والعمل، وبشكل عام، اتباع أسلوب حياة صحي.
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