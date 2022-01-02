ما أسباب تراجع "أنصار الله" من محافظة شبوة؟

ونقل المركز الإعلامي عن قائد "العمالقة" العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، قوله إن "العملية العسكرية "إعصار الجنوب" التي أطلقت، السبت الأول من يناير/كانون الثاني، نجحت في تحرير وتطهير مديرية عسيلان، ودحر القوات الحوثية منها".بدورها، نقلت مصادر يمنية عن مصدر عسكري حكومي لم تذكر اسمه أن "قوات اللواء الأول عمالقة سيطرت أيضا على منطقة العكدة، والمحكمة، والهجر، وحيد بن عقيل في المديرية ذاتها، ولم يتبق إلا بعض الجيوب الحوثية التي تحتمي بمنازل المواطنين".وأضاف أن "جماعة أنصار الله أثبتوا أنهم قادرون على قلب المعادلات وخاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها سواء من خلال الحصار البري أو البحري أو الجوي".وبالحديث عن إمكانية وجود سبيل للتهدئة والمفاوضات، قال جميح: "من المتوقع أن تستمر هذه العمليات العسكرية لحين إنجاز خطة المعركة الحالية وهى خطة مرحلية وليست شاملة والتي تركز على استعادة المديريات التي دخلها الحوثيون في محافظة شبوة كمرحلة أولى ثم بعد ذلك ستتوسع إلى الجبال والمرتفعات المطلة على شبوة، ولكن لن تتوسع أكثر من ذلك لإيصال رسالة للحوثيين بأن الحل العسكري لن يجدي وأن الحوثيين إذا لجأوا للحل العسكري فسيكون هناك حل عسكري آخر يقابله من القوات الحكومية".يمكن متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله
أعلن المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" ضمن قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في اليمن، أن قواته استعادت السيطرة على مركز مديرية عسيلان في شبوة بعد معارك ضارية وعنيفة مع جماعة "أنصار الله".
ونقل المركز الإعلامي عن قائد "العمالقة" العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، قوله إن "العملية العسكرية "إعصار الجنوب" التي أطلقت، السبت الأول من يناير/كانون الثاني، نجحت في تحرير وتطهير مديرية عسيلان، ودحر القوات الحوثية منها".
بدورها، نقلت مصادر يمنية عن مصدر عسكري حكومي لم تذكر اسمه أن "قوات اللواء الأول عمالقة سيطرت أيضا على منطقة العكدة، والمحكمة، والهجر، وحيد بن عقيل في المديرية ذاتها، ولم يتبق إلا بعض الجيوب الحوثية التي تحتمي بمنازل المواطنين".
في هذا السياق، قال المحلل السياسي، ناجي أمهز: "إن تراجع جماعة أنصار الله في شبوة هو تكتيك حصل على المستوى الاستراتيجي العسكري، ولكن حتى هذه اللحظة، لم تصدر أي مواقف أو تصريحات من قبل جماعة أنصار الله تؤكد هذا الانسحاب أو التراجع الحوثي، بمعنىٍ أخر، ربما تكون هناك حملة إعلامية تريد أن توحي بأن هناك تراجع لجماعة أنصار الله من المحافظة".
وأضاف أن "جماعة أنصار الله أثبتوا أنهم قادرون على قلب المعادلات وخاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها سواء من خلال الحصار البري أو البحري أو الجوي".
على جانبٍ أخر، قال المحلل السياسي اليمني، محمد جميح: "إن الخطوة التالية التي ستلي نجاح العمليات العسكرية الحكومية لاستعادة مديرية عسيلان من جماعة أنصار الله، وبحسب حديث العسكريين، فإنهم يتحدثون عن معركة من عدة مراحل لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخراً كمرحلة أولى في محافظة شبوة والبيضاء".
وبالحديث عن إمكانية وجود سبيل للتهدئة والمفاوضات، قال جميح: "من المتوقع أن تستمر هذه العمليات العسكرية لحين إنجاز خطة المعركة الحالية وهى خطة مرحلية وليست شاملة والتي تركز على استعادة المديريات التي دخلها الحوثيون في محافظة شبوة كمرحلة أولى ثم بعد ذلك ستتوسع إلى الجبال والمرتفعات المطلة على شبوة، ولكن لن تتوسع أكثر من ذلك لإيصال رسالة للحوثيين بأن الحل العسكري لن يجدي وأن الحوثيين إذا لجأوا للحل العسكري فسيكون هناك حل عسكري آخر يقابله من القوات الحكومية".