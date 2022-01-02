https://arabic.sputniknews.com/20220102/ما-أسباب-تراجع-أنصار-الله-من-محافظة-شبوة؟-1054858713.html

ما أسباب تراجع "أنصار الله" من محافظة شبوة؟

ما أسباب تراجع "أنصار الله" من محافظة شبوة؟

أعلن المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" ضمن قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في اليمن، أن قواته استعادت السيطرة على مركز مديرية عسيلان في شبوة بعد... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T14:22+0000

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ما أسباب تراجع الحوثيين من محافظة شبوة؟ ما أسباب تراجع الحوثيين من محافظة شبوة؟

ونقل المركز الإعلامي عن قائد "العمالقة" العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، قوله إن "العملية العسكرية "إعصار الجنوب" التي أطلقت، السبت الأول من يناير/كانون الثاني، نجحت في تحرير وتطهير مديرية عسيلان، ودحر القوات الحوثية منها".بدورها، نقلت مصادر يمنية عن مصدر عسكري حكومي لم تذكر اسمه أن "قوات اللواء الأول عمالقة سيطرت أيضا على منطقة العكدة، والمحكمة، والهجر، وحيد بن عقيل في المديرية ذاتها، ولم يتبق إلا بعض الجيوب الحوثية التي تحتمي بمنازل المواطنين".وأضاف أن "جماعة أنصار الله أثبتوا أنهم قادرون على قلب المعادلات وخاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها سواء من خلال الحصار البري أو البحري أو الجوي".وبالحديث عن إمكانية وجود سبيل للتهدئة والمفاوضات، قال جميح: "من المتوقع أن تستمر هذه العمليات العسكرية لحين إنجاز خطة المعركة الحالية وهى خطة مرحلية وليست شاملة والتي تركز على استعادة المديريات التي دخلها الحوثيون في محافظة شبوة كمرحلة أولى ثم بعد ذلك ستتوسع إلى الجبال والمرتفعات المطلة على شبوة، ولكن لن تتوسع أكثر من ذلك لإيصال رسالة للحوثيين بأن الحل العسكري لن يجدي وأن الحوثيين إذا لجأوا للحل العسكري فسيكون هناك حل عسكري آخر يقابله من القوات الحكومية".يمكن متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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