https://arabic.sputniknews.com/20220102/ما-هي-قدرات-إسرائيل-الصاروخية؟-1054857352.html

ما هي قدرات إسرائيل الصاروخية؟

ما هي قدرات إسرائيل الصاروخية؟

أصبحت الصواريخ من أخطر أسلحة الردع، التي تتسابق جيوش العالم إلى امتلاك ترسانة متنوعة منها لأنها تستطيع الوصول إلى عمق العدو بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها من... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T14:17+0000

2022-01-02T14:17+0000

2022-01-02T14:17+0000

رصد عسكري

أخبار إسرائيل اليوم

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ولأن عمليات تطوير الصواريخ الهجومية تتضمن زيادة المدى والسرعة والدقة، فإن الطفرة الكبيرة التي حققتها بعض الدول في هذا المجال تمكن الصواريخ من الاحتفاظ بمكانتها العسكرية حتى مع تطور منظومات الصواريخ الدفاعية.وفي الوقت الذي تمتلك فيه إيران أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط من حيث الحجم والأنواع، يقول موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي إن ترسانة الصواريخ الإسرائيلية تعد واحدة من أكثرها تقدما.كيف بدأت إسرائيل تطوير ترسانة صاروخية؟استطاعت إسرائيل تطوير ترسانتها الصاروخية عبر الحصول عليها من الخارج أو التصنيع المشترك مع دول أخرى أو عن طريق تصنيعها محليا.ويرجع تاريخ ترسانة الصواريخ الإسرائيلية إلى نحو 6 عقود استطاعت خلالها امتلاك أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وبدأت تصدير بعضها إلى عدة دول.وبينما تصنف غالبية الصواريخ الإسرائيلية ضمن الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ التكتيكية، فإنها تمتلك أيضا صواريخ باليستية بعيدة المدى مثل هائلة "أريحا"، لتحقيق هدف الردع الاستراتيجي.ما هي أنواع الصواريخ الإسرائيلية؟تمتلك إسرائيل 9 أنواع من الصواريخ بعضها محلي وأخرى مستوردة من دول أخرى وتشمل صواريخ مجنحة وأخرى باليستية إضافة إلى المدفعية الصاروخية:

https://arabic.sputniknews.com/20211226/ما-هي-قدرات-إيران-الصاروخية-في-2021؟-1054571345.html

https://arabic.sputniknews.com/20211229/ما-هي-قدرات-عائلة-صواريخ-باراك-الإسرائيلية؟-1054742901.html

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رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم