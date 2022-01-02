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https://arabic.sputniknews.com/20220102/ما-هي-قدرات-إسرائيل-الصاروخية؟-1054857352.html
ما هي قدرات إسرائيل الصاروخية؟
ما هي قدرات إسرائيل الصاروخية؟
أصبحت الصواريخ من أخطر أسلحة الردع، التي تتسابق جيوش العالم إلى امتلاك ترسانة متنوعة منها لأنها تستطيع الوصول إلى عمق العدو بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها من... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T14:17+0000
2022-01-02T14:17+0000
رصد عسكري
أخبار إسرائيل اليوم
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ولأن عمليات تطوير الصواريخ الهجومية تتضمن زيادة المدى والسرعة والدقة، فإن الطفرة الكبيرة التي حققتها بعض الدول في هذا المجال تمكن الصواريخ من الاحتفاظ بمكانتها العسكرية حتى مع تطور منظومات الصواريخ الدفاعية.وفي الوقت الذي تمتلك فيه إيران أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط من حيث الحجم والأنواع، يقول موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي إن ترسانة الصواريخ الإسرائيلية تعد واحدة من أكثرها تقدما.كيف بدأت إسرائيل تطوير ترسانة صاروخية؟استطاعت إسرائيل تطوير ترسانتها الصاروخية عبر الحصول عليها من الخارج أو التصنيع المشترك مع دول أخرى أو عن طريق تصنيعها محليا.ويرجع تاريخ ترسانة الصواريخ الإسرائيلية إلى نحو 6 عقود استطاعت خلالها امتلاك أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وبدأت تصدير بعضها إلى عدة دول.وبينما تصنف غالبية الصواريخ الإسرائيلية ضمن الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ التكتيكية، فإنها تمتلك أيضا صواريخ باليستية بعيدة المدى مثل هائلة "أريحا"، لتحقيق هدف الردع الاستراتيجي.ما هي أنواع الصواريخ الإسرائيلية؟تمتلك إسرائيل 9 أنواع من الصواريخ بعضها محلي وأخرى مستوردة من دول أخرى وتشمل صواريخ مجنحة وأخرى باليستية إضافة إلى المدفعية الصاروخية:
https://arabic.sputniknews.com/20211226/ما-هي-قدرات-إيران-الصاروخية-في-2021؟-1054571345.html
https://arabic.sputniknews.com/20211229/ما-هي-قدرات-عائلة-صواريخ-باراك-الإسرائيلية؟-1054742901.html
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رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم

ما هي قدرات إسرائيل الصاروخية؟

14:17 GMT 02.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZمنصة إطلاق صواريخ جبرائيل الإسرائيلية على متن سفينة الصواريخ "ساعر"
منصة إطلاق صواريخ جبرائيل الإسرائيلية على متن سفينة الصواريخ ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أصبحت الصواريخ من أخطر أسلحة الردع، التي تتسابق جيوش العالم إلى امتلاك ترسانة متنوعة منها لأنها تستطيع الوصول إلى عمق العدو بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها من أكثر العمليات العسكرية صعوبة.
ولأن عمليات تطوير الصواريخ الهجومية تتضمن زيادة المدى والسرعة والدقة، فإن الطفرة الكبيرة التي حققتها بعض الدول في هذا المجال تمكن الصواريخ من الاحتفاظ بمكانتها العسكرية حتى مع تطور منظومات الصواريخ الدفاعية.
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26 ديسمبر 2021, 11:27 GMT
وفي الوقت الذي تمتلك فيه إيران أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط من حيث الحجم والأنواع، يقول موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي إن ترسانة الصواريخ الإسرائيلية تعد واحدة من أكثرها تقدما.

كيف بدأت إسرائيل تطوير ترسانة صاروخية؟

استطاعت إسرائيل تطوير ترسانتها الصاروخية عبر الحصول عليها من الخارج أو التصنيع المشترك مع دول أخرى أو عن طريق تصنيعها محليا.
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ما هي قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية؟
29 ديسمبر 2021, 16:19 GMT
ويرجع تاريخ ترسانة الصواريخ الإسرائيلية إلى نحو 6 عقود استطاعت خلالها امتلاك أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وبدأت تصدير بعضها إلى عدة دول.
وبينما تصنف غالبية الصواريخ الإسرائيلية ضمن الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ التكتيكية، فإنها تمتلك أيضا صواريخ باليستية بعيدة المدى مثل هائلة "أريحا"، لتحقيق هدف الردع الاستراتيجي.

ما هي أنواع الصواريخ الإسرائيلية؟

تمتلك إسرائيل 9 أنواع من الصواريخ بعضها محلي وأخرى مستوردة من دول أخرى وتشمل صواريخ مجنحة وأخرى باليستية إضافة إلى المدفعية الصاروخية:
دليلة: صاروخ هجوم أرضي مجنح مداه يتراوح بين 250 و300 كيلومترا ويمكن إطلاقه من الجو أو من منصات إطلاق متحركة على الأرض.
إكسترا: مدفعية صاروخية مداها 150 كيلومترا.
جبرائيل: صاروخ مجنح مضاد للسفن يتراوح مداه بين 35 و400 كيلومترا ويمكن إطلاقه من الوحدات البحرية أو القواعد الأرضية أو الطائرات.
هاربون: صاروخ مجنح مضاد للسفن يتراوح مداه بين 90 و240 كيلومترا وهو صناعة أمريكية.
أريحا - 1: صاروخ باليستي قصير المدى تم تطويره بين فرنسا وإسرائيل يتراوح مداه بين 500 و720 كيلومترا، لكن تم إخراجه من الخدمة.
أريحا - 2: صاروخ باليستي متوسط المدى طورته إسرائيل يتراوح مداه بين 1500 و3500 كيلومترا.
أريحا - 3: صاروخ باليستي متوسط المدى طورته إسرائيل مداه يتراوح بين 4800 و6500 كيلومترا.
لورا: صاروخ باليستي قصير المدى مداه 280 كيلومترا يمكن إطلاقه من البر أو البحر وهو من فئة الصواريخ المضادة للسفن.
بوباي: صاروخ مجنح لضرب الأهداف البرية مداه بين 75 و90 كيلومترا يمكن إطلاقه من الطائرات أو الغواصات.
© Sputnikقدرات إيران الصاروخية في 2021
قدرات إيران الصاروخية في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
قدرات إيران الصاروخية في 2021
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