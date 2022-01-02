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https://arabic.sputniknews.com/20220102/مجلس-النواب-الأردني-يوافق-على-قرار-بشأن-صلاحيات-الملك-في-الدستور-الجديد-1054859921.html
مجلس النواب الأردني يوافق على قرار بشأن صلاحيات الملك في الدستور الجديد
مجلس النواب الأردني يوافق على قرار بشأن صلاحيات الملك في الدستور الجديد
وافق مجلس النواب في الأردن على قرار اللجنة القانونية في البرلمان بشأن صلاحيات الملك في الدستور الجديد. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T14:46+0000
2022-01-02T14:46+0000
2022-01-02T14:46+0000
أخبار الأردن
أخبار ملك الأردن
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وحسب ما جاء في التلفزيون الأردني، وافق المجلس على شطب الفقرة التي تنص على أن ملك الأردن هو "رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".يأتي ذلك في جلسة مجلس النواب، والذي يتم التصويت فيه على تعديلات في مشروع الدستور الأردني.وبحسب الدستور، يتطلب التصويت على التعديلات الدستورية البالغ عددها الإجمالي 30 مادة. مناداة أسماء النواب بصوت عال، وأن يجيب النائب بـ: "موافق، أو مخالف، أو ممتنع".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار ملك الأردن
مجلس النواب الأردني يوافق على قرار بشأن صلاحيات الملك في الدستور الجديد
وافق مجلس النواب في الأردن على قرار اللجنة القانونية في البرلمان بشأن صلاحيات الملك في الدستور الجديد.
وحسب ما جاء في التلفزيون الأردني، وافق المجلس على شطب الفقرة التي تنص على أن ملك الأردن هو "رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
يأتي ذلك في جلسة مجلس النواب، والذي يتم التصويت فيه على تعديلات في مشروع الدستور الأردني.
وبحسب الدستور، يتطلب التصويت على التعديلات الدستورية البالغ عددها الإجمالي 30 مادة. مناداة أسماء النواب بصوت عال، وأن يجيب النائب بـ: "موافق، أو مخالف، أو ممتنع".