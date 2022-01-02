محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تعادل مثير بين تشيلسي وليفربول... فيديو

وفي المواجهة المثيرة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، عوض تشيلسي تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع ليفربول، ويعطل كل منهما مسيرة الآخر لمصلحة مانشستر سيتي الذي ابتعد بالصدارة بفارق 10 نقاط.سجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، بينما نجح المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.وقلص ماتيو كوفاسيتش الفارق بأول أهداف فريق تشيلسي في الدقيقة 42 من زمن المباراة، فيما نجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل هدف التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، خلف تشيلسي الوصيف برصيد 43 نقطة، بينما يبتعد مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 53 نقطة مع مباراة أقل للريدز.وواصل المصري محمد صلاح، تحطيمه للأرقام القياسية، حيث سجل قائد المنتخب المصري الهدف الثاني لـ"الريدز" أمام تشيلسي ليسهم بشكل مباشر في 14 هدفًا في آخر 14 مباراة له في مدينة لندن ويتخطى أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد الذي سجل 13 هدفا.وبذلك ينفرد محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لليفربول في مدينة لندن، ويواصل الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا.
انتهت قمة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، بتعادل فريق ليفربول مع مضيفه تشيلسي، بهدفين لكل منهما.
وفي المواجهة المثيرة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، عوض تشيلسي تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع ليفربول، ويعطل كل منهما مسيرة الآخر لمصلحة مانشستر سيتي الذي ابتعد بالصدارة بفارق 10 نقاط.
سجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، بينما نجح المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.
وقلص ماتيو كوفاسيتش الفارق بأول أهداف فريق تشيلسي في الدقيقة 42 من زمن المباراة، فيما نجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل هدف التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، خلف تشيلسي الوصيف برصيد 43 نقطة، بينما يبتعد مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 53 نقطة مع مباراة أقل للريدز.
وواصل المصري محمد صلاح، تحطيمه للأرقام القياسية، حيث سجل قائد المنتخب المصري الهدف الثاني لـ"الريدز" أمام تشيلسي ليسهم بشكل مباشر في 14 هدفًا في آخر 14 مباراة له في مدينة لندن ويتخطى أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد الذي سجل 13 هدفا.
وبذلك ينفرد محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لليفربول في مدينة لندن، ويواصل الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا.