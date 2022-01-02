مرتضى منصور: الفلوس ليست كل حاجة ونريد بدء صفحة جديدة... فيديو

وقال مرتضى في مقطع فيديو موجه للمدرب كارتيرون: "أنا شخصيا نسيت ما حدث سابقا، ولا أحد يجبرني لكي يظل لاعب أو مدرب غصب عني ولكنك متواجد لأنك مدرب ناجح والكيمياء بينيك وبين اللاعبين جيدة، والفلوس ليست كل حاجة".وأضاف: "أنت متواجد منذ 5 سنوات في مصر وعلمت طباع المصريين، وهي طباع الناس تحب العشرة، وشعبنا طيب ولاعبونا ملتزمون ومحترمون، ولي طلب عندك، حازم فتوح، وكيل أعمالك، انتماؤه للأهلي، فدع علاقتنا بك مباشرة، وأنا سمعت الرسالة التي أرسلتها له والتي كانت بها خطة هروبك، ونريد بدء صفحة جديدة لإكمال البطولات"، مشيرا إلى أن "الزمالك الآن أول الدوري، واخترنا لك مساعدين مصريين مدحت عبدالهادي، وأمير عزمي لكي يعاوناك ويساعداك ولا يغضباك".وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتم إذاعتها بين رئيس نادي الزمالك مع المدرب، الذي رحل بشكل مفاجئ عن الفريق العام الماضي، من أجل الانتقال لتدريب فريق "التعاون" السعودي، وسط غضب من مجلس إدارة القلعة البيضاء في ذلك الوقت، حيث خسر الزمالك لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر في الأمتار الأخيرة.
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدرب النادي باتريس كارتيرون، أن الأموال ليست كل شيء بالنسبة له، مؤكدا أنه يريد فتح صفحة جديدة.
وقال مرتضى في مقطع فيديو موجه للمدرب كارتيرون: "أنا شخصيا نسيت ما حدث سابقا، ولا أحد يجبرني لكي يظل لاعب أو مدرب غصب عني ولكنك متواجد لأنك مدرب ناجح والكيمياء بينيك وبين اللاعبين جيدة، والفلوس ليست كل حاجة".
وأضاف: "أنت متواجد منذ 5 سنوات في مصر وعلمت طباع المصريين، وهي طباع الناس تحب العشرة، وشعبنا طيب ولاعبونا ملتزمون ومحترمون، ولي طلب عندك، حازم فتوح، وكيل أعمالك، انتماؤه للأهلي، فدع علاقتنا بك مباشرة، وأنا سمعت الرسالة التي أرسلتها له والتي كانت بها خطة هروبك، ونريد بدء صفحة جديدة لإكمال البطولات"، مشيرا إلى أن "الزمالك الآن أول الدوري، واخترنا لك مساعدين مصريين مدحت عبدالهادي، وأمير عزمي لكي يعاوناك ويساعداك ولا يغضباك".
وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتم إذاعتها بين رئيس نادي الزمالك مع المدرب، الذي رحل بشكل مفاجئ عن الفريق العام الماضي، من أجل الانتقال لتدريب فريق "التعاون" السعودي، وسط غضب من مجلس إدارة القلعة البيضاء في ذلك الوقت، حيث خسر الزمالك لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر في الأمتار الأخيرة.