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مسؤول جزائري: لدينا قرابة 4 آلاف مصاب بكورونا في المستشفيات 95% منهم لم يتلقوا اللقاح
مسؤول جزائري: لدينا قرابة 4 آلاف مصاب بكورونا في المستشفيات 95% منهم لم يتلقوا اللقاح
أكد مسؤول صحي جزائري أن في بلاده ما يقرب من 4 آلاف مصاب بفيروس كورونا داخل المستشفيات، لافتا إلى أن 95% منهم لم يتلقوا لقاح كورونا. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:21+0000
2022-01-02T11:21+0000
سلالة كورونا الجديدة
الجزائر
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وفي تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، اليوم الأحد، أن في مستشفيات البلاد قرابة 4 ألاف مصاب بفيروس كورونا، منهم نسبة 95% غير ملقحين.وقال: "أغلب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا غير ملقحين بما يمثل نسبة 95% من إجمالي يزيد عن 3800 مصاب، باتت حياتهم مهددة بالخطر لعزوفهم عن التلقيح، رغم عدم تسجيل أية أعراض جانبية غير مرغوب فيها لدى الفئة الملقحة.وفيما أثنى على الإجراءات الحكومية الأخيرة ضد انتشار الفيروس، دعا عضو اللجنة العلمية الجزائرية المواطنين إلى "تلقيح أنفسهم تفاديا للإصابة بهذا الفيروس أو فيروس أوميكرون".وقال: "الجزائر لم تتخلص بعد من المتحور دلتا الذي يشكل أغلبية الإصابات، ولحد الساعة لدينا 16 إصابة فقط بالمتحور أوميكرون"، لافتا إلى أنه وفي "حال انتشار المتحور أوميكرون، فمن الضروري أن يكون الجميع ملقحا من أجل التصدي لانتشاره".
https://arabic.sputniknews.com/20211215/مسؤول-جزائري-يكشف-عن-عدد-كبير-من-مرضى-كورونا-في-غرف-الإنعاش-1053961920.html
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سلالة كورونا الجديدة, الجزائر

مسؤول جزائري: لدينا قرابة 4 آلاف مصاب بكورونا في المستشفيات 95% منهم لم يتلقوا اللقاح

11:21 GMT 02.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أكد مسؤول صحي جزائري أن في بلاده ما يقرب من 4 آلاف مصاب بفيروس كورونا داخل المستشفيات، لافتا إلى أن 95% منهم لم يتلقوا لقاح كورونا.
وفي تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، اليوم الأحد، أن في مستشفيات البلاد قرابة 4 ألاف مصاب بفيروس كورونا، منهم نسبة 95% غير ملقحين.
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وقال: "أغلب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا غير ملقحين بما يمثل نسبة 95% من إجمالي يزيد عن 3800 مصاب، باتت حياتهم مهددة بالخطر لعزوفهم عن التلقيح، رغم عدم تسجيل أية أعراض جانبية غير مرغوب فيها لدى الفئة الملقحة.
وفيما أثنى على الإجراءات الحكومية الأخيرة ضد انتشار الفيروس، دعا عضو اللجنة العلمية الجزائرية المواطنين إلى "تلقيح أنفسهم تفاديا للإصابة بهذا الفيروس أو فيروس أوميكرون".
وأوضح مهياوي كذلك أن إصابات أوميكرون لم تتعد 16 إصابة، وأن الأزمة الحقيقية في متحور دلتا.
وقال: "الجزائر لم تتخلص بعد من المتحور دلتا الذي يشكل أغلبية الإصابات، ولحد الساعة لدينا 16 إصابة فقط بالمتحور أوميكرون"، لافتا إلى أنه وفي "حال انتشار المتحور أوميكرون، فمن الضروري أن يكون الجميع ملقحا من أجل التصدي لانتشاره".
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