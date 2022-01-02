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https://arabic.sputniknews.com/20220102/مسؤول-في-حزب-الله-نواجه-العدو-في-أي-حرب-قادمة-بمئة-ألف-مقاوم-1054858994.html
مسؤول في "حزب الله": نواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم
مسؤول في "حزب الله": نواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم
قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، اليوم الأحد، إن حزبه سيواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T14:29+0000
2022-01-02T14:29+0000
العالم العربي
قاسم سليماني
أخبار حزب الله
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ونقلت قناة الجديد، مساء اليوم الأحد، عن قاووق، أن كلمته جاءت خلال إطلاق "حزب الله" حملة تشجير بعنوان "زيتونة سليماني"، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين.وقال نبيل قاووق: "سنواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم يحملون روح وعزم وإيمان وإرادة قاسم سليماني".وأشار المسؤول في "حزب الله" اللبناني إلى أن شعار "نحن قاسم" يعني أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، "أصبح أمة"، وأن "الملايين من إيران إلى أفغانستان إلى العراق وصولا إلى سوريا ولبنان وغزة، كلهم أصبحوا اليوم الحاج قاسم سليماني"، على حد قوله.وأضاف الشيخ نبيل قاووق، قائلا: "هنا تتجسد العروبة الأصيلة عروبة فلسطين، التي قدّمَ لها الحاج قاسم ما تخاذل عنه عرب التطبيع قاطبة، حيث أوصل الشهيد سليماني الصواريخ إلى فلسطين، ونتحدى عرب التطبيع أن يتجرأوا على إرسال صاروخ واحد لها".يذكر أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.للمزيد: قائد عسكري إيراني يقارن بين حسن نصر الله وقاسم سليمانيوأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وفي 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/قائد-عسكري-إيراني-سليماني-أوجد-توازن-الرعب-مع-الكيان-الصهيوني-1054841786.html
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العالم العربي, قاسم سليماني, أخبار حزب الله

مسؤول في "حزب الله": نواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم

14:29 GMT 02.01.2022
© REUTERS / ALI HASHISHOعلم "حزب الله" اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020
علم حزب الله اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / ALI HASHISHO
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قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، اليوم الأحد، إن حزبه سيواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم.
ونقلت قناة الجديد، مساء اليوم الأحد، عن قاووق، أن كلمته جاءت خلال إطلاق "حزب الله" حملة تشجير بعنوان "زيتونة سليماني"، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين.
وقال نبيل قاووق: "سنواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم يحملون روح وعزم وإيمان وإرادة قاسم سليماني".
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
قائد عسكري إيراني: سليماني أوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
06:36 GMT
وأشار المسؤول في "حزب الله" اللبناني إلى أن شعار "نحن قاسم" يعني أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، "أصبح أمة"، وأن "الملايين من إيران إلى أفغانستان إلى العراق وصولا إلى سوريا ولبنان وغزة، كلهم أصبحوا اليوم الحاج قاسم سليماني"، على حد قوله.
وأضاف الشيخ نبيل قاووق، قائلا: "هنا تتجسد العروبة الأصيلة عروبة فلسطين، التي قدّمَ لها الحاج قاسم ما تخاذل عنه عرب التطبيع قاطبة، حيث أوصل الشهيد سليماني الصواريخ إلى فلسطين، ونتحدى عرب التطبيع أن يتجرأوا على إرسال صاروخ واحد لها".
يذكر أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
للمزيد: قائد عسكري إيراني يقارن بين حسن نصر الله وقاسم سليماني
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وفي 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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