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مشهد جوي لموقع افتتاح كأس العالم 2022... فيديو
مشهد جوي لموقع افتتاح كأس العالم 2022... فيديو
نشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، مشهدا جويا لموقع افتتاح البطولة، التي تنطلق في قطر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T16:37+0000
2022-01-02T16:37+0000
رياضة
أخبار قطر اليوم
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ويرصد الفيديو الذي نشرته صفحة "الطريق إلى 2022" على "تويتر"، الحساب الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمونديال، مشاهد جوية لـ "استاد البيت"، الذي يجمع بين جمال الطبيعة وروعة التصميم.وقالت اللجنة على موقعها الرسمي إن مدينة الخور، شمالي قطر، تستضيف "استاد البيت"، مشيرة إلى أنه سيكون مختلفا عن غيره بكل المقاييس.ولفت الموقع إلى أن الاستاد يتسع لـ 60 ألف مشجع، مشيرا إلى أنهم سيعيشون أجواء كروية غير مسبوقة.ومن المقرر أن يستضيف "استاد البيت" مباراة افتتاح كأس العالم "فيفا 2022"، إضافة إلى مباريات أخرى تقام فيه حتى الدور نصف النهائي من البطولة.
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رياضة, أخبار قطر اليوم

مشهد جوي لموقع افتتاح كأس العالم 2022... فيديو

16:37 GMT 02.01.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyاستاد البيت
استاد البيت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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نشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، مشهدا جويا لموقع افتتاح البطولة، التي تنطلق في قطر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويرصد الفيديو الذي نشرته صفحة "الطريق إلى 2022" على "تويتر"، الحساب الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمونديال، مشاهد جوية لـ "استاد البيت"، الذي يجمع بين جمال الطبيعة وروعة التصميم.
وقالت اللجنة على موقعها الرسمي إن مدينة الخور، شمالي قطر، تستضيف "استاد البيت"، مشيرة إلى أنه سيكون مختلفا عن غيره بكل المقاييس.
ولفت الموقع إلى أن الاستاد يتسع لـ 60 ألف مشجع، مشيرا إلى أنهم سيعيشون أجواء كروية غير مسبوقة.
ومن المقرر أن يستضيف "استاد البيت" مباراة افتتاح كأس العالم "فيفا 2022"، إضافة إلى مباريات أخرى تقام فيه حتى الدور نصف النهائي من البطولة.
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