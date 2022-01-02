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https://arabic.sputniknews.com/20220102/مصدر-أمني-عراقي-لـسبوتنيك-استهداف-قاعدة-عسكرية-تركية-شمالي-البلاد-بستة-صواريخ-1054874134.html
مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف قاعدة عسكرية تركية شمالي البلاد بستة صواريخ
مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف قاعدة عسكرية تركية شمالي البلاد بستة صواريخ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى شمالي البلاد إلى قصف بـالصواريخ . 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:02+0000
2022-01-02T21:02+0000
2022-01-02T21:02+0000
تركيا
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بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك إن "6 صواريخ على الأقل سقطت في محيط معسكر زليكان في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها". وأضاف المصدر أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية بسبب القصف حتى الآن".وتعرضت القاعدة نفسها إلى قصف صاروخي أيضا الأسبوع الماضي، دون أن تقع أي إصابات. وتتخذ القوات التركية من قاعدة زليكان مقرا لها شمالي شرق الموصل.
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تركيا, أخبار العراق اليوم, العراق
مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف قاعدة عسكرية تركية شمالي البلاد بستة صواريخ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى شمالي البلاد إلى قصف بـالصواريخ .
بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك إن "6 صواريخ على الأقل سقطت في محيط معسكر زليكان في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها".
وأضاف المصدر أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية بسبب القصف حتى الآن".
وتعرضت القاعدة نفسها إلى قصف صاروخي أيضا الأسبوع الماضي، دون أن تقع أي إصابات.
وتتخذ القوات التركية من قاعدة زليكان مقرا لها شمالي شرق الموصل.