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مصر تجدد تضامنها مع السعودية وتدين هجمات جماعة "أنصار الله"
مصر تجدد تضامنها مع السعودية وتدين هجمات جماعة "أنصار الله"
عبّرت مصر، اليوم الأحد، عن إدانتها للهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" ضد المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن تكرار مثل تلك الهجمات يعد "تهديدا لأمن... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن مواصلة جماعة "أنصار الله" هجماتها نحو المملكة، وآخرها إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه جنوبي السعودية واعترضتها قوات التحالف العربي، "يعد تهديدا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية"، ويمثل "انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي".وجددت مصر تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي للهجمات "الإرهابية" التي تشنها الجماعة اليمنية، ومؤكدة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار مصر والمملكة.وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.وأوضح التحالف أنه رصد تهديد الطائرات المسيرة من داخل العاصمة اليمنية صنعاء، وأجرى مراقبة استخباراتية استجابة للتهديد.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة "أنصار الله" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع على التوالي في مأرب.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أخبار اليمن الأن, أخبار مصر الآن

مصر تجدد تضامنها مع السعودية وتدين هجمات جماعة "أنصار الله"

19:56 GMT 02.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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عبّرت مصر، اليوم الأحد، عن إدانتها للهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" ضد المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن تكرار مثل تلك الهجمات يعد "تهديدا لأمن واستقرار المملكة" و"انتهاك صارخ" للقانون الدولي.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن مواصلة جماعة "أنصار الله" هجماتها نحو المملكة، وآخرها إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه جنوبي السعودية واعترضتها قوات التحالف العربي، "يعد تهديدا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية"، ويمثل "انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي".
وجددت مصر تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي للهجمات "الإرهابية" التي تشنها الجماعة اليمنية، ومؤكدة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار مصر والمملكة.
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.
وأوضح التحالف أنه رصد تهديد الطائرات المسيرة من داخل العاصمة اليمنية صنعاء، وأجرى مراقبة استخباراتية استجابة للتهديد.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة "أنصار الله" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع على التوالي في مأرب.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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