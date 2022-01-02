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https://arabic.sputniknews.com/20220102/مصر-تحسم-الجدل-بشأن-إلغاء-إجازة-منتصف-العام-الدراسي-الحالي-1054850436.html
مصر تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
مصر تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
انتشرت مؤخرا بصفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أنباء تزعم صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:06+0000
2022-01-02T11:06+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.وأوضحت أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد. وطالبت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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مصر تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
انتشرت مؤخرا بصفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أنباء تزعم صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022.
وحسب بيان الحكومة المصرية، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.
وأوضحت أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد.
وأشارت إلى أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، من المقرر أن تبدأ الإجازة يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير 2022، ولمدة 15 يوما.
وطالبت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.