مقتل متظاهر ثان خلال مظاهرات السودان
© AFP 2021نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
© AFP 2021
قتل متظاهر ثان، خلال مظاهرات اليوم الأحد في السودان، والتي اندلعت للمعارضة على اتفاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها: "ارتقــاء شهيد ثاني من مليونية 2 يناير إثر إصابة برصاص في الصدر من قبل قوات الأمن في مواكب محلية أمدرمان".
لجنة أطباء السودان المركزية— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) January 2, 2022
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ارتقــاء شهيد ثاني من #مليونية2يناير
ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد
إثر إصابة برصاص في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في #مليونية2يناير في مواكب محلية أمدرمان.
بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم pic.twitter.com/ppr8tMj9ZX
وكانت اللجنة قالت في وقت سابق، إن متظاهرا قُتل، اليوم في المظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
ويُشار إلى أن احتشاد السودانيين في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، يأتي بعد تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعارض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أكد، يوم الجمعة الماضي، أنه وجه باتخاذ إجراءات لتدارك الوضع بعد سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات المناهضة للاتفاق السياسي بينه وبين رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، مجددا تأكيده على "التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة".
وأعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات الأمس في مناطق متفرقة، معظمها في ولاية الخرطوم.
وقالت الشرطة أنها رصدت مشاركة من وصفتهم "بمروجي المخدرات والمتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المتظاهرين بغرض التخريب والاعتداء على القوات وإخراج الاحتجاجات عن مسارها.
وأعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات الأمس في مناطق متفرقة، معظمها في ولاية الخرطوم.
وقالت الشرطة أنها رصدت مشاركة من وصفتهم "بمروجي المخدرات والمتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المتظاهرين بغرض التخريب والاعتداء على القوات وإخراج الاحتجاجات عن مسارها.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.