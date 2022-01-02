تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/منظمة-ملايين-البريطانيين-سيواجهون-مشاكل-مالية-في-الأشهر-المقبلة-1054846166.html
منظمة: ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة
منظمة: ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة
تتوقع منظمة بحث أن ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T09:32+0000
2022-01-02T09:32+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054069094_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16805cdd42aea97ec19fb26634ea841b.jpg
أفادت منظمة "ريزولوشن فوندايشن" البريطانية، بأن السبب في ظهور هذه المشاكل يرجع إلى التضخم المتزايد وأزمة الطاقة وزيادة الضرائب على التأمين الاجتماعي الحكومي، بالإضافة إلى الركود في مستوى الأجور.ويعتقد المختصون أنه من المتوقع حدوث تدهور ملحوظ في الوضع الاقتصادي شهر أبريل/ نيسان القادم. نتيجة لذلك، سيرتفع السعر الهامشي للوقود في البلاد بمقدار 500 جنيه استرليني سنويا وسيضيف الإفلاس المحتمل لشركات الطاقة مائة جنيه استرليني إلى مدفوعات المستهلكين. كما ستأخذ المساهمات في صندوق التأمين الوطني 600 جنيه في السنة.هذا وحذر البنك المركزي البريطاني من تفاقم معدل التضخم "بشكل كبير"، حيث من المتوقع أن يتجاوز 5% في أبريل/ نيسان بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، ما يتخطى كثيرا المعدل المستهدف من قبل بنك إنجلترا.جاء ذلك على لسان بن برودبنت، نائب محافظ السياسة النقدية، قبل اجتماع لجنة سياسة البنك المركزي، الأسبوع المقبل، والذي قد يقرر خلاله بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة المنخفض تاريخيا، أو تركه كما هو.وقال برودبنت، إن التضخم سيرتفع أكثر عندما يقرر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة، وهو الهيئة التنظيمية لأسواق الطاقة، رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المحلية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وأضاف المسؤول بالبنك المركزي، في خطاب ألقاه في ليدز شمالي إنجلترا: "هناك احتمالات بأن يتجاوز (التضخم) بشكل مريح 5% عندما يتم تعديل سقف أسعار الطاقة بالتجزئة في أبريل/ نيسان المقبل".رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة بالفعل سقف أسعار الطاقة في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يحد من الرسوم الجمركية المتغيرة القياسية لمزودي الكهرباء والغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/بنك-إنجلترا-يتوقع-تفاقم-التضخم-في-بريطانيا-بسبب-أسعار-الطاقة-1053634968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054069094_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_454c8d46ca12d837044fdc36ac18b4f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

منظمة: ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة

09:32 GMT 02.01.2022
© REUTERS / Henry Nichollsشجرة عيد الميلاد مصنوعة من مواد نفايات شوهدت على الشرفة في مانشن هاوس في لندن، بريطانيا، 1 ديسمبر 2021.
شجرة عيد الميلاد مصنوعة من مواد نفايات شوهدت على الشرفة في مانشن هاوس في لندن، بريطانيا، 1 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
تابعنا عبر
تتوقع منظمة بحث أن ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة.
أفادت منظمة "ريزولوشن فوندايشن" البريطانية، بأن السبب في ظهور هذه المشاكل يرجع إلى التضخم المتزايد وأزمة الطاقة وزيادة الضرائب على التأمين الاجتماعي الحكومي، بالإضافة إلى الركود في مستوى الأجور.
ويعتقد المختصون أنه من المتوقع حدوث تدهور ملحوظ في الوضع الاقتصادي شهر أبريل/ نيسان القادم. نتيجة لذلك، سيرتفع السعر الهامشي للوقود في البلاد بمقدار 500 جنيه استرليني سنويا وسيضيف الإفلاس المحتمل لشركات الطاقة مائة جنيه استرليني إلى مدفوعات المستهلكين. كما ستأخذ المساهمات في صندوق التأمين الوطني 600 جنيه في السنة.
وأضافت المنظمة أن العائلات ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تضررا، إذ أعلنت الحكومة بالفعل عن 4.2 مليار جنيه استرليني لدعم الفئات الضعيفة من السكان.
هذا وحذر البنك المركزي البريطاني من تفاقم معدل التضخم "بشكل كبير"، حيث من المتوقع أن يتجاوز 5% في أبريل/ نيسان بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، ما يتخطى كثيرا المعدل المستهدف من قبل بنك إنجلترا.
جاء ذلك على لسان بن برودبنت، نائب محافظ السياسة النقدية، قبل اجتماع لجنة سياسة البنك المركزي، الأسبوع المقبل، والذي قد يقرر خلاله بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة المنخفض تاريخيا، أو تركه كما هو.
وقال برودبنت، إن التضخم سيرتفع أكثر عندما يقرر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة، وهو الهيئة التنظيمية لأسواق الطاقة، رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المحلية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
أزمة وقود حادة في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
بنك إنجلترا يتوقع تفاقم التضخم في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة
6 ديسمبر 2021, 15:17 GMT
وأضاف المسؤول بالبنك المركزي، في خطاب ألقاه في ليدز شمالي إنجلترا: "هناك احتمالات بأن يتجاوز (التضخم) بشكل مريح 5% عندما يتم تعديل سقف أسعار الطاقة بالتجزئة في أبريل/ نيسان المقبل".
رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة بالفعل سقف أسعار الطاقة في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يحد من الرسوم الجمركية المتغيرة القياسية لمزودي الكهرباء والغاز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:44 GMTمقتل 3 عناصر من الشرطة الصومالية وإصابة 3 آخرين إثر هجوم تبنته حركة "الشباب" الإرهابية
10:41 GMTإسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن ذخيرة سورية في هضبة الجولان تعود لحرب أكتوبر 1973... فيديو
10:35 GMTالموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022
10:28 GMTهيئة السويس: عائدات القناة عام 2021 بلغت 6.3 مليار دولار
10:24 GMTإطلاق سراح نمر جاكوار في الأرجنتين لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض
10:23 GMTموجها رسالة إلى حماس... نفتالي بينيت: من يوجه صواريخ على إسرائيل يتحمل المسؤولية
10:20 GMTمشروب غير متوقع لتخفيض ضغط الدم
10:18 GMTسرعة تحليق طائرات روسية بالقرب من فلوريدا تحير الجيش الأمريكي
10:14 GMTفيضانات شديدة تضرب 7 ولايات في ماليزيا وإجلاء الآلاف من الأسر
10:12 GMTطالبان توصي سائقي الحافلات بالتوقف عن السير لتأدية الصلاة
10:05 GMTمسؤول إسرائيلي: تزايد إصابات أوميكرون قد يؤدي لمناعة القطيع
09:57 GMTاستطلاع رأي يظهر تزايد عدد الأمريكيين المؤيدين للعنف المبرر ضد الحكومة
09:49 GMTبعد تفشي إنفلونزا الطيور... بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة
09:47 GMTسلاح الجو الهندي يخطط لاستكمال نشر أول فوج إس-400 في فبراير
09:34 GMTنائب أردني: مجلس النواب يفتتح جلسته اليوم باعتذار للشعب
09:32 GMTمنظمة: ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة
09:29 GMTروسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي
09:26 GMTبعد إعطائه لقائد الحرس الثوري... إيران تزيح الستار عن لقاح كورونا جديد
09:15 GMT تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية
09:03 GMTفرنسا ترفع سن توفير وسائل منع الحمل المجانية للنساء حتى 25 عاما