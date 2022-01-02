من عليه تجنب أكل الزبدة؟

وفقًا لها، يوصى أيضًا برفض المنتج في حالة الحساسية وعدم تحمل اللاكتوز وأمراض المناعة الذاتية. نظرًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يجب استبعاد الزبدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.وأضافت الخبيرة: "من المهم شراء زبدة عالية الجودة تحتوي على 82.5٪ دهون من دون منكهات. يجب أن يكون لها لون موحد".
قالت خبيرة التغذية ألينا ستيبانوفا لـ "سبوتنيك" إن تناول الزبدة في وجود عمليات التهابية لدى الشخص يمكن أن يؤثر سلبًا على الحالة العامة للجسم.
وفقًا لها، يوصى أيضًا برفض المنتج في حالة الحساسية وعدم تحمل اللاكتوز وأمراض المناعة الذاتية. نظرًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يجب استبعاد الزبدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.
بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من هذه الأمراض، فإن تناول الزبدة باعتدال سيكون مفيدا. تحتوي على فيتامينات تذوب في الدهون للمناعة والهضم والدماغ. الجزء المسموح به للبالغين هو 20-30 غرامًا في اليوم، للطفل - ما يصل إلى 10 غرامات.
وأضافت الخبيرة: "من المهم شراء زبدة عالية الجودة تحتوي على 82.5٪ دهون من دون منكهات. يجب أن يكون لها لون موحد".