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موجها رسالة إلى حماس... نفتالي بينيت: من يوجه صواريخ على إسرائيل يتحمل المسؤولية
موجها رسالة إلى حماس... نفتالي بينيت: من يوجه صواريخ على إسرائيل يتحمل المسؤولية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأحد، إن من يوجه صواريخ تجاه مدينة إسرائيلية سيتحمل المسؤولية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T10:23+0000
2022-01-02T10:23+0000
العالم العربي
إسرائيل
غزة
نفتالي بينيت
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جاءت تصريحات بينيت في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، التي أكد خلالها أن قصص البرق والرعد التي تكررها حركة حماس شتاء بعد آخر، لم تعد مقبولة لبلاده.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة سلسلة من الأهداف في مدينة خان يونس، خاصة مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس، فضلا عن مهاجمة عدد من مواقع الحركة على حدود قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح أمس السبت، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.بدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي.للمزيد: نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماسونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.
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العالم العربي, إسرائيل, غزة, نفتالي بينيت

موجها رسالة إلى حماس... نفتالي بينيت: من يوجه صواريخ على إسرائيل يتحمل المسؤولية

10:23 GMT 02.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / POOL
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأحد، إن من يوجه صواريخ تجاه مدينة إسرائيلية سيتحمل المسؤولية.
جاءت تصريحات بينيت في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، التي أكد خلالها أن قصص البرق والرعد التي تكررها حركة حماس شتاء بعد آخر، لم تعد مقبولة لبلاده.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة سلسلة من الأهداف في مدينة خان يونس، خاصة مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس، فضلا عن مهاجمة عدد من مواقع الحركة على حدود قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح أمس السبت، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
بدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي.
للمزيد: نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماس
ونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.
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