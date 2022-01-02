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https://arabic.sputniknews.com/20220102/موقع-سعودي-يرصد-عودة-طوابير-كورونا-إلى-المملكة-مجددا-فيديو-1054865480.html
موقع سعودي يرصد عودة "طوابير كورونا" إلى المملكة مجددا... فيديو
موقع سعودي يرصد عودة "طوابير كورونا" إلى المملكة مجددا... فيديو
وثق موقع سعودي، عودة طوابير المواطنين الراغبين في إجراء فحص كورونا في المملكة مجددا، على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T16:20+0000
2022-01-02T16:20+0000
2022-01-02T16:20+0000
وزارة الصحة السعودية
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
السعودية
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وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "عاجل" المحلي "طوابير كورونا" أمام مركز الثمامة لفحص فيروس كورونا شمالي العاصمة السعودية الرياض.وأظهر المقطع طابورا طويلا من عشرات السيارات المتراصة أمام المركز، ينتظر أصحابها إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس كورونا منذ يوليو/تموز الماضي.وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تسجيل 1024 إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة و298 حالة تعاف".والخميس الماضي، أعادت السلطات السعودية، تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا والمتحور "أوميكرون".وحتى الآن، ومنذ تفشي الوباء، سجلت وزارة الصحة السعودية 558 ألفا و106 حالة إصابة، بينها 8 آلاف و879 وفاة، و542 ألفا و413 حالة تعاف.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الصحة السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, السعودية
موقع سعودي يرصد عودة "طوابير كورونا" إلى المملكة مجددا... فيديو
وثق موقع سعودي، عودة طوابير المواطنين الراغبين في إجراء فحص كورونا في المملكة مجددا، على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد.
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "
عاجل
" المحلي "طوابير كورونا" أمام مركز الثمامة لفحص فيروس كورونا شمالي العاصمة السعودية الرياض.
وأظهر المقطع طابورا طويلا من عشرات السيارات المتراصة أمام المركز، ينتظر أصحابها إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن
فيروس كورونا
.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس كورونا منذ يوليو/تموز الماضي.
وقالت الوزارة في
بيان
، إنه "تم تسجيل 1024 إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة و298 حالة تعاف".
والخميس الماضي، أعادت السلطات السعودية، تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا والمتحور "أوميكرون".
وحتى الآن، ومنذ تفشي الوباء، سجلت وزارة الصحة السعودية 558 ألفا و106 حالة إصابة، بينها 8 آلاف و879 وفاة، و542 ألفا و413 حالة تعاف.