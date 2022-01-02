ميناء صيني يحقق رقما قياسيا في تداول الحاويات خلال 2021

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على بيانات شركة مجموعة شانغهاي الدولية المحدودة، السبت الماضي.ولفتت الشبكة إلى أن ميناء شانغهاي تصدر قائمة الموانئ العالمية للعام الـ12 على التوالي من حيث حجم تداول الحاويات خلال عام كامل، رغم تأثير جائحة كورونا على صناعة الشحن في العالم.وبحسب الشبكة، فإن تجارة الأطراف الصناعية والشاحنات الثقيلة الذكية، كان لها دور في زيادة حجم التداول العالمي، مشيرة إلى أن حجم تداول الحاويات شمل 32 مليون حاوية للتجارة الخارجية و6.3 مليون حاوية للتجارة الداخلية، إضافة إلى العبور الدولي للحاويات في الميناء الذي تجاوز 6 ملايين حاوية.
ولفتت الشبكة إلى أن ميناء شانغهاي تصدر قائمة الموانئ العالمية للعام الـ12 على التوالي من حيث حجم تداول الحاويات خلال عام كامل، رغم تأثير جائحة كورونا على صناعة الشحن في العالم.
وبحسب الشبكة، فإن تجارة الأطراف الصناعية والشاحنات الثقيلة الذكية، كان لها دور في زيادة حجم التداول العالمي، مشيرة إلى أن حجم تداول الحاويات شمل 32 مليون حاوية للتجارة الخارجية و6.3 مليون حاوية للتجارة الداخلية، إضافة إلى العبور الدولي للحاويات في الميناء الذي تجاوز 6 ملايين حاوية.