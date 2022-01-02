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https://arabic.sputniknews.com/20220102/مي-عز-الدين-تحسم-موقفها-حول-الخضوع-لجراحة-المرارة-1054875394.html
مي عز الدين تحسم موقفها من الخضوع لجراحة المرارة
مي عز الدين تحسم موقفها من الخضوع لجراحة المرارة
كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعدما أعلنت عن تعرضها لآلام شديدة في المرارة، لتحسم موقفها من الخضوع لتدخل جراحي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:40+0000
2022-01-02T21:50+0000
مي عز الدين
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت مي عز الدين، اليوم الأحد، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: " شكرًا على سؤال الجميع، عدت والنهاردة أحسن شوية، وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كدا".وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تعاني من "كريزة المرارة" منذ فيلم "عمر وسلمى 2" (عام 2009) الذي شاركها فيه البطولة الفنان تامر حسني، مضيفة "من وقتها وأنا بحاول أعيش بيها بس واضح أنها لازم تتشال"، في إشارة لعزمها الخضوع لعملية جراحية.وكانت مي عز الدين كشفت ليلة رأس السنة عن تعرضها لآلام شديدة جراء "كريزة المرارة"، وكتبت وقتها: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله.. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل يارب بكرة مستاهلش عملية".يشار إلى أن مسلسل "خيط حرير" الذي عرض في نوفمبر/كانون الثاني 2020، كان آخر أعمال مي عز الدين الفنية، وشاركتها البطولة فيه سوسن بدر، نيقولا معوض، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، هنادي مهنا.
https://arabic.sputniknews.com/20201206/مي-عز-الدين-ترفض-الظهور-ببرنامج-وتتخذ-قرارا-غير-مسبوق-فيديو-1047415475.html
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مي عز الدين, أخبار الفنانين في مصر

مي عز الدين تحسم موقفها من الخضوع لجراحة المرارة

21:40 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 21:50 GMT 02.01.2022)
© Photo / Facebook/princessmaiezzeldinالممثلة المصرية مي عز الدين
الممثلة المصرية مي عز الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Photo / Facebook/princessmaiezzeldin
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كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعدما أعلنت عن تعرضها لآلام شديدة في المرارة، لتحسم موقفها من الخضوع لتدخل جراحي.
وقالت مي عز الدين، اليوم الأحد، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: " شكرًا على سؤال الجميع، عدت والنهاردة أحسن شوية، وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كدا".
وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تعاني من "كريزة المرارة" منذ فيلم "عمر وسلمى 2" (عام 2009) الذي شاركها فيه البطولة الفنان تامر حسني، مضيفة "من وقتها وأنا بحاول أعيش بيها بس واضح أنها لازم تتشال"، في إشارة لعزمها الخضوع لعملية جراحية.
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وكانت مي عز الدين كشفت ليلة رأس السنة عن تعرضها لآلام شديدة جراء "كريزة المرارة"، وكتبت وقتها: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله.. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل يارب بكرة مستاهلش عملية".
يشار إلى أن مسلسل "خيط حرير" الذي عرض في نوفمبر/كانون الثاني 2020، كان آخر أعمال مي عز الدين الفنية، وشاركتها البطولة فيه سوسن بدر، نيقولا معوض، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، هنادي مهنا.
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