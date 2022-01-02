مي عز الدين تحسم موقفها من الخضوع لجراحة المرارة

وقالت مي عز الدين، اليوم الأحد، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: " شكرًا على سؤال الجميع، عدت والنهاردة أحسن شوية، وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كدا".وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تعاني من "كريزة المرارة" منذ فيلم "عمر وسلمى 2" (عام 2009) الذي شاركها فيه البطولة الفنان تامر حسني، مضيفة "من وقتها وأنا بحاول أعيش بيها بس واضح أنها لازم تتشال"، في إشارة لعزمها الخضوع لعملية جراحية.وكانت مي عز الدين كشفت ليلة رأس السنة عن تعرضها لآلام شديدة جراء "كريزة المرارة"، وكتبت وقتها: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله.. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل يارب بكرة مستاهلش عملية".يشار إلى أن مسلسل "خيط حرير" الذي عرض في نوفمبر/كانون الثاني 2020، كان آخر أعمال مي عز الدين الفنية، وشاركتها البطولة فيه سوسن بدر، نيقولا معوض، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، هنادي مهنا.
كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعدما أعلنت عن تعرضها لآلام شديدة في المرارة، لتحسم موقفها من الخضوع لتدخل جراحي.
وقالت مي عز الدين، اليوم الأحد، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: " شكرًا على سؤال الجميع، عدت والنهاردة أحسن شوية، وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كدا".
وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تعاني من "كريزة المرارة" منذ فيلم "عمر وسلمى 2" (عام 2009) الذي شاركها فيه البطولة الفنان تامر حسني، مضيفة "من وقتها وأنا بحاول أعيش بيها بس واضح أنها لازم تتشال"، في إشارة لعزمها الخضوع لعملية جراحية.
وكانت مي عز الدين كشفت ليلة رأس السنة عن تعرضها لآلام شديدة جراء "كريزة المرارة"، وكتبت وقتها: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله.. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل يارب بكرة مستاهلش عملية".
يشار إلى أن مسلسل "خيط حرير" الذي عرض في نوفمبر/كانون الثاني 2020، كان آخر أعمال مي عز الدين الفنية، وشاركتها البطولة فيه سوسن بدر، نيقولا معوض، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، هنادي مهنا.