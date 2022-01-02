https://arabic.sputniknews.com/20220102/نيكولاس-كيج-يرفض-أن-يطلق-عليه-ممثل-ويختار-لقبا-آخر-له-1054852365.html

نيكولاس كيج يرفض أن يطلق عليه "ممثل" ويختار لقبا آخر له

نيكولاس كيج يرفض أن يطلق عليه "ممثل" ويختار لقبا آخر له

أعلن الممثل الأمريكي الحائز على جائز أوسكار، نيكولاس كيج، عن رفض تصنيفه كـ"ممثل".‏ 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T11:43+0000

2022-01-02T11:43+0000

2022-01-02T11:43+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054852323_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_726d75de71fbb64497b590634adfca6c.jpg

وأكد في تصريحات لمجلة "فارايتي" الأمريكية أنه يفضل إطلاق عليه لقب "مسرحي"، على الرغم من إشارته إلى أن "ممثل قد يبدو طنانا".واعتبر نيكولاس كيج (57 عاما) أنه عندما يقول الناس "إنه ممثل رائع فهذا يعني أنه كاذب عظيم".بينما فسّر تفضيله للقب "مسرحي" لأن المسرحية تعني "أنك تدخل في قلبك أو أنك ذاهب إلى مخيلتك أو ذكرياتك أو أحلامك، وأنت تعيد شيئا ما للتواصل مع جمهور".ويلعب نيكولاس كيج حاليا دور البطولة في فيلم "Pig"، من إخراج مايكل سارنوسكي، الذي وصفه الممثل الأمريكي بأنه "رئيس الملائكة ميخائيل".وعن السر وراء منح مخرج فيلمه الجديد ذلك الوصف، أوضح نيكولاس كيج أن سارنوسكي أعاد اكتشافه في هذا الفيلم.وقال: "كنت على يقين دائم بأن الأمر سيستغرق مخرجا شابا سيعود أو يتذكر بعض الأفلام التي صنعتها، وأعلم أنني قد أكون مناسبا لسيناريو الفيلم ويعيد اكتشافي، ولهذا السبب فهو ليس مايكل فحسب، إنه رئيس الملائكة ميخائيل".يشار إلى أن نيكولاس كيج أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن تم رصده وهو يتعرض للطرد في مطعم داخل أحد الفنادق، وهو في حالة سكر وحافي القدمين وأشبه بالمشرد.

https://arabic.sputniknews.com/20210306/من-فتاة-تصغره-بـ31-عاما-نيكولاس-كيج-يتزوج-للمرة-الخامسة-صور-1048293154.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات