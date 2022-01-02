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وزير التربية الجزائري يكشف أسباب تأخر إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي
وزير التربية الجزائري يكشف أسباب تأخر إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي
حدد وزير التربية الوطنية الجزائري عبد الحكيم بلعابد، أسباب تأخر إدراج اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم الابتدائي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T14:55+0000
2022-01-02T14:55+0000
اللغة الإنجليزية
الجزائر
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، أكد بلعابد أن التحضير المحكم لتدريس تلك المادة هو سبب تأخر إدراجها.وقال: "ككل اللغات الأجنبية في المحيط المدرسي في التعليم الإبتدائي يتطلب إدراج اللغة الإنجليزية تحضيرا محكما وفق محطات تربوية وتنظيمية ضرورية."وأوضح الوزير الجزائري أن وزارته "تعمل على تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل"، معللا هذا التوجه بأنه يفتح آفاق التلاميذ على العالم من حولهم "كما نص عليه القانون التوجيهي للتربية".ودافع الوزير عن قرار تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الإبتدائي مؤكدا أن "تعليم لغة أجنبية أو لغتين أجنبيتين واسعتي الانتشار للأطفال هو تزويدهم بأدوات النجاح وتمكن التلاميذ من الإطلاع مباشرة على المعرفة العالمية، والتفتح على ثقافات أخرى".
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اللغة الإنجليزية, الجزائر

وزير التربية الجزائري يكشف أسباب تأخر إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي

14:55 GMT 02.01.2022
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© flickr.com / habib kaki
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حدد وزير التربية الوطنية الجزائري عبد الحكيم بلعابد، أسباب تأخر إدراج اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم الابتدائي.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، أكد بلعابد أن التحضير المحكم لتدريس تلك المادة هو سبب تأخر إدراجها.
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وقال: "ككل اللغات الأجنبية في المحيط المدرسي في التعليم الإبتدائي يتطلب إدراج اللغة الإنجليزية تحضيرا محكما وفق محطات تربوية وتنظيمية ضرورية."

تصريحات الوزير جاءت خلال رده على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني عن اللغات الأجنبية المعتمدة.

وأوضح الوزير الجزائري أن وزارته "تعمل على تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل"، معللا هذا التوجه بأنه يفتح آفاق التلاميذ على العالم من حولهم "كما نص عليه القانون التوجيهي للتربية".
وأوضح أن هناك خططا لترقية اللغة الإنجليزية والمدرجة ابتداء من السنة الأولى متوسط.
ودافع الوزير عن قرار تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الإبتدائي مؤكدا أن "تعليم لغة أجنبية أو لغتين أجنبيتين واسعتي الانتشار للأطفال هو تزويدهم بأدوات النجاح وتمكن التلاميذ من الإطلاع مباشرة على المعرفة العالمية، والتفتح على ثقافات أخرى".
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