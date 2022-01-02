وفاة الفنان العالمي ماكس جوليان وغموض حول السبب

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، إن جوليان توفي أمس السبت في أول أيام العام الجديد، حيث عثرت زوجته أرابيلا على جثته في غرفة نومه.واكتنف الغموض حول سبب وفاة جوليان، حيث لم يتم الإعلان السبب الحقيقي للوفاة ما زاد من غموض واقعة وفاة ذلك الفنان الذي كان معروفًا بجراءته وصدقه وصراحته.يشار إلى أن نجم جوليان لمع على مسارح نيويورك، وما قدمه من إنتاج شكسبير في الخمسينيات من القرن الماضي. وبحلول الستينيات من القرن الماضي، كان قد بدأ العمل في هوليوود.كان الظهور الأول لجوليان على شاشة السينما في دور ثانوي في فيلم عام 1966 The Black Klansman بعده بعامين، لعب دور القيادي الثوري في Up Tight!، والتي تدور أحداثها وسط أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينج، والذي لاقى عليه الكثير من الإشادة.يذكر أن الراحل جوليان اشتهر بحبه للبيئة والحياة البرية، وهو ما كشف عنه في مقابلة أجراها في التسعينيات، قال خلالها بأنه كان "صديقًا مقربًا" من المؤسس المشارك لحزب "الفهود السود" هيوي نيوتن.
توفي الفنان العالمي ماكس جوليان، الذي قام ببطولة فيلم Blaxploitation الشهير The Mack مع ريتشارد بريور.
وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، إن جوليان توفي أمس السبت في أول أيام العام الجديد، حيث عثرت زوجته أرابيلا على جثته في غرفة نومه.
واكتنف الغموض حول سبب وفاة جوليان، حيث لم يتم الإعلان السبب الحقيقي للوفاة ما زاد من غموض واقعة وفاة ذلك الفنان الذي كان معروفًا بجراءته وصدقه وصراحته.
يشار إلى أن نجم جوليان لمع على مسارح نيويورك، وما قدمه من إنتاج شكسبير في الخمسينيات من القرن الماضي. وبحلول الستينيات من القرن الماضي، كان قد بدأ العمل في هوليوود.
كان الظهور الأول لجوليان على شاشة السينما في دور ثانوي في فيلم عام 1966 The Black Klansman بعده بعامين، لعب دور القيادي الثوري في Up Tight!، والتي تدور أحداثها وسط أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينج، والذي لاقى عليه الكثير من الإشادة.
يذكر أن الراحل جوليان اشتهر بحبه للبيئة والحياة البرية، وهو ما كشف عنه في مقابلة أجراها في التسعينيات، قال خلالها بأنه كان "صديقًا مقربًا" من المؤسس المشارك لحزب "الفهود السود" هيوي نيوتن.