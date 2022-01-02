تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/وفاة-الفنان-العالمي-ماكس-جوليان-وغموض-حول-السبب-1054867518.html
وفاة الفنان العالمي ماكس جوليان وغموض حول السبب
وفاة الفنان العالمي ماكس جوليان وغموض حول السبب
توفي الفنان العالمي ماكس جوليان، الذي قام ببطولة فيلم Blaxploitation الشهير The Mack مع ريتشارد بريور. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T17:03+0000
2022-01-02T17:03+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104518/54/1045185451_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_543d03e5bac3f03df16e11defd5e0cfe.jpg
وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، إن جوليان توفي أمس السبت في أول أيام العام الجديد، حيث عثرت زوجته أرابيلا على جثته في غرفة نومه.واكتنف الغموض حول سبب وفاة جوليان، حيث لم يتم الإعلان السبب الحقيقي للوفاة ما زاد من غموض واقعة وفاة ذلك الفنان الذي كان معروفًا بجراءته وصدقه وصراحته.يشار إلى أن نجم جوليان لمع على مسارح نيويورك، وما قدمه من إنتاج شكسبير في الخمسينيات من القرن الماضي. وبحلول الستينيات من القرن الماضي، كان قد بدأ العمل في هوليوود.كان الظهور الأول لجوليان على شاشة السينما في دور ثانوي في فيلم عام 1966 The Black Klansman بعده بعامين، لعب دور القيادي الثوري في Up Tight!، والتي تدور أحداثها وسط أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينج، والذي لاقى عليه الكثير من الإشادة.يذكر أن الراحل جوليان اشتهر بحبه للبيئة والحياة البرية، وهو ما كشف عنه في مقابلة أجراها في التسعينيات، قال خلالها بأنه كان "صديقًا مقربًا" من المؤسس المشارك لحزب "الفهود السود" هيوي نيوتن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104518/54/1045185451_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_0b1db26a8a9aa5a2e0347fcbb547f386.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

وفاة الفنان العالمي ماكس جوليان وغموض حول السبب

17:03 GMT 02.01.2022
CC0 / / قبر
قبر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
CC0 / /
تابعنا عبر
توفي الفنان العالمي ماكس جوليان، الذي قام ببطولة فيلم Blaxploitation الشهير The Mack مع ريتشارد بريور.
وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، إن جوليان توفي أمس السبت في أول أيام العام الجديد، حيث عثرت زوجته أرابيلا على جثته في غرفة نومه.
واكتنف الغموض حول سبب وفاة جوليان، حيث لم يتم الإعلان السبب الحقيقي للوفاة ما زاد من غموض واقعة وفاة ذلك الفنان الذي كان معروفًا بجراءته وصدقه وصراحته.
يشار إلى أن نجم جوليان لمع على مسارح نيويورك، وما قدمه من إنتاج شكسبير في الخمسينيات من القرن الماضي. وبحلول الستينيات من القرن الماضي، كان قد بدأ العمل في هوليوود.
كان الظهور الأول لجوليان على شاشة السينما في دور ثانوي في فيلم عام 1966 The Black Klansman بعده بعامين، لعب دور القيادي الثوري في Up Tight!، والتي تدور أحداثها وسط أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينج، والذي لاقى عليه الكثير من الإشادة.
يذكر أن الراحل جوليان اشتهر بحبه للبيئة والحياة البرية، وهو ما كشف عنه في مقابلة أجراها في التسعينيات، قال خلالها بأنه كان "صديقًا مقربًا" من المؤسس المشارك لحزب "الفهود السود" هيوي نيوتن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:13 GMTحقيقة الإفراج عن وزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي
18:10 GMTلماذا تراجع "الريال اليمني" عن المكاسب التي حققها أمام الدولار؟
18:06 GMTالتحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"
17:53 GMTخبراء يحذرون من تناول مكمل غذائي يسبب سرطان الرئة
17:46 GMTرئيسة الحكومة التونسية تستقبل المنتخب الأول لكرة القدم
17:44 GMTالسودان... اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني
17:42 GMTإسماعيل هنية يهدد إسرائيل باختطاف مزيد من الجنود
17:34 GMTأهداف مباراة برايتون وإيفرتون 3- 2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
17:30 GMTبرينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
17:27 GMTمقتل متظاهر ثان خلال مظاهرات السودان
17:20 GMT"عشبة خارقة" تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"
17:16 GMTسفير الكويت لدى القاهرة بعد لقاء السيسي: أصبح لمصر قيادة تعد نموذجا يحتذى به
17:12 GMTتركيا تستعد لاستلام آثار مهربة إلى الولايات المتحدة
17:05 GMTالأرصاد المصرية تكشف موعد تحسن الطقس
17:03 GMTوفاة الفنان العالمي ماكس جوليان وغموض حول السبب
17:00 GMTفاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات
16:55 GMTعلماء يفسرون أسباب عدم إصابة بعض الأشخاص بكورونا رغم التعرض المستمر للعدوى
16:45 GMTقيادي في "النهضة التونسية": من المرجح أن يكون البحيري في "منزل جميل"
16:41 GMT"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم
16:37 GMTمشهد جوي لموقع افتتاح كأس العالم 2022... فيديو