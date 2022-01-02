https://arabic.sputniknews.com/20220102/وكالة-حالات-كورونا-اليومية-في-السعودية-تقفز-إلى-1000-لأول-مرة-منذ-أغسطس-1054853263.html

وكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس

وكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس

قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 1000 حالة لأول مرة منذ أغسطس/ آب، بينما تجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T12:09+0000

2022-01-02T12:09+0000

2022-01-02T12:09+0000

أخبار السعودية اليوم

أوميكرون

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وفيما لم تفصل السلطات في دولتي الخليج العربيتين الحالات حسب متغير فيروس كورونا الجديد، أكد كلا البلدين أول حالة معروفة لهما لمتغير أوميكرون في أوائل ديسمبر.وسجلت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة خليجية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، يوم الأحد 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة وانخفضت الحالات اليومية إلى أقل من 100 في سبتمبر.وارتفعت الإصابات اليومية في الإمارات إلى أكثر من 2000 في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، بعد أن انخفضت إلى ما دون 100 في أكتوبر/ تشرين الأول.ولا تزال أحدث أرقام كورونا اليومية أقل من الذروة التي وصلت إلى ما يقرب من 4000 في الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما تدفق الزوار إلى البلاد، وسجلت أكثر من 4700 في المملكة العربية السعودية في يونيو 2020، وفقًا لبيانات رويترز.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/السعودية-ارتفاع-الحالات-الحرجة-لمرضى-كورونا-1054493849.html

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أخبار السعودية اليوم, أوميكرون