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المقاومة الفلسطينية تستهدف الطائرات الإسرائيلية بصواريخ "سام 7"
المقاومة الفلسطينية تستهدف الطائرات الإسرائيلية بصواريخ "سام 7"
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت المروحيات الإسرائيلية خلال قصفها لقطاع غزة، فجر اليوم، بعدة صواريخ. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T07:37+0000
2022-01-02T07:39+0000
العالم العربي
إسرائيل
غزة
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بأن وحدات الدفاع الجوي للمقاومة الفلسطينية استهدفت المروحيات الإسرائيلية التي أغارت في ساعات الصباح الباكر على قطاع غزة بصاروخين من نوع "سام 7" المضاد للطيران غرب مدينة غزة.وأوضحت الصحيفة العبرية أن المقاومة الفلسطينية لم تتخوف من استهداف تلك المروحيات بهذا النوع من الصواريخ، وإنما ردت عليها بشكل غير معتاد.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح أمس السبت، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.بدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي.للمزيد: نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماسونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.
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العالم العربي, إسرائيل, غزة

المقاومة الفلسطينية تستهدف الطائرات الإسرائيلية بصواريخ "سام 7"

07:37 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 07:39 GMT 02.01.2022)
© YouTube.comصاروخ سام 5
صاروخ سام 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© YouTube.com
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت المروحيات الإسرائيلية خلال قصفها لقطاع غزة، فجر اليوم، بعدة صواريخ.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بأن وحدات الدفاع الجوي للمقاومة الفلسطينية استهدفت المروحيات الإسرائيلية التي أغارت في ساعات الصباح الباكر على قطاع غزة بصاروخين من نوع "سام 7" المضاد للطيران غرب مدينة غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن المقاومة الفلسطينية لم تتخوف من استهداف تلك المروحيات بهذا النوع من الصواريخ، وإنما ردت عليها بشكل غير معتاد.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح أمس السبت، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
بدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي.
للمزيد: نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماس
ونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.
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