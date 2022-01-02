https://arabic.sputniknews.com/20220102/8-عادات-يجب-عليك-تجنبها-بعد-سن-الـ-60-وفقا-للأطباء-1054870417.html

8 عادات يجب عليك تجنبها بعد سن الـ 60 وفقا للأطباء

8 عادات يجب عليك تجنبها بعد سن الـ 60 وفقا للأطباء

تلاحقنا الشيخوخة لا مفر، ولا يمكن إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، لكن مع ذلك يمكننا الاحتفاظ بصحتنا لعقود طويلة عبر اتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن عادات... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T19:10+0000

2022-01-02T19:10+0000

2022-01-02T19:10+0000

الجفاف

الشيخوخة

أمراض الشيخوخة

كبار السن

الكافيين

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لذلك ينصح من تجاوزوا الستين من العمر، بالتعامل مع صحتهم بجدية والتخلص من العادات الصحية السيئة، إذ لم يفت الأوان لإحداث فرق عبر ممارسة عادات صحية جديدة في أي عمر.تقول الدكتورة كريستال إل كولر، مؤسسة مركز Virtual Brain Health Center، إن هناك 8 عادات يجب تجنبها في سن الستين كي تجني الفوائد لعقلك وجسمك، بحسب موقع Eat This, Not That.1.تجاهل الترطيب المناسبمع تقدمك في العمر، يتضاءل إحساسك بالعطش. يميل كبار السن إلى الإصابة بالجفاف أكثر من الشباب لأنهم لا يشعرون بالعطش، ما يمكن أن يتسبب في العديد من المشاكل بما في ذلك التهابات المسالك البولية، وتقلبات ضغط الدم، وانخفاض النشاط، والتعب.القاعدة العامة الجيدة هي أن بولك يجب أن يكون لونه أصفر فاتح. إذا كان داكنا جدا، فإنك لا تشرب ما يكفي.2.عدم تغيير التدريباتكثير من الأشخاص الذين يرغبون في بدء التمرين يقومون بالتدريبات التي قاموا بها في السابق عندما كانوا في مرحلة عمرية أصغر.مع تقدم الناس في السن، قد تسبب بعض الأنشطة إصابات أكثر من غيرها، ذلك يجب أن يبدؤوا في التركيز على المزيد من التدريبات التصالحية، والتوازن، وتمارين رفع الأثقال بأوزان أقل.3. الإبقاء على الدواء لسنواتالهدف من الدواء هو تكملة صحتك لإعادة جسمك إلى التوازن المناسب، لذلك فإن النظام الغذائي، والتمارين الرياضية، وتغيير نمط الحياة هو الوصفة الأساسية لمعظم المشاكل الصحية.ويحتاج الناس إلى أن يظلوا يقظين في التأكد من أنهم يحاولون التخلص من الأدوية أو تقليل الجرعة التي يحتاجونها.4. عدم تلقي التطعيمات المناسبةيتخلى العديد من الأفراد عن معززات لقاح الطفولة ولا يحصلون على لقاح الإنفلونزا بشكل سنوي.يجب أن يستشير الناس الطبيب وأن يطلعوا على اللقاحات. بعد سن الستين، يحاول الكثيرون أخذ إجازة التقاعد التي كانوا يؤجلونها ولضمان قضاء وقت جيد يجب الحفاظ على الصحة بما في ذلك من خلال تلقي التطعيمات المناسبة.5. إهمال فحوصات العين العاديةيعتبر التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) هو السبب الرئيسي للعمى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما في الولايات المتحدة.ربما لا يعاني المصابون في مراحل مبكرة من "AMD" من أي أعراض، لكن في وقت لاحق، يمكن أن يتسبب المرض في عدم وضوح الرؤية، وفي النهاية فقدان كامل للرؤية المركزية.لذلك فمن المهم جدا إجراء فحوصات منتظمة للعين لحماية نظرك بشكل استباقي.6. شرب الكافيين بعد الظهريستغرق الأمر في المتوسط ​​5 ساعات لينخفض مستوى الكافيين المستهلك ​​في أجسامنا وما يزيد عن 10-15 ساعة حتى لا يكون له تأثير على أجسامنا وأدمغتنا.للحصول على نوم مريح، انتقل إلى المشروبات منزوعة الكافيين بعد الظهر أو بحلول منتصف النهار.كذلك فإن الكافيين مدر للبول وقد يزيد من زياراتك للمرحاض ويتطلب المزيد من السوائل لإرواء عطشنا.7. عدم النوم بشكل كافتقول الأساطير المتعلقة بالشيخوخة أننا نحتاج إلى قدر أقل من النوم مع تقدمنا ​​في العمر، لكن حقيقة الأمر أننا عندما نبلغ الـ 60 عاما وما بعدها، لا يزال علينا النوم لمدة 7-9 ساعات في الليلة، ويجب أن نجعل النوم أولوية يومية.8. إلقاء اللوم على عمركيقول الخبراء إن الطريقة التي ننظر بها إلى سننا لها تأثير مباشر على صحتنا، وخطر الإصابة بالخرف، وطول العمر، وغير ذلك، لهذا فمن مصلحتنا تبني نظرة أكثر إيجابية لتجربة الشيخوخة وأن نضع في الحسبان أنها مرحلة جديدة يمكننا من خلالها الاستمتاع بالحياة أيضا.

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الجفاف, الشيخوخة, أمراض الشيخوخة, كبار السن, الكافيين