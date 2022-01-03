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أبل تصبح أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار
أبل تصبح أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار
أصبحت شركة أبل، اليوم الاثنين، أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T23:25+0000
2022-01-03T23:25+0000
شركة أبل
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وذلك بفضل ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا، في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراض.وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد، أوصل قيمة الشركة السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار.غير أن السهم أنهى الجلسة مرتفعا 2.5 في المئة إلى 182.01 دولار لتتراجع قيمتها السوقية إلى 2.99 تريليون دولار.ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون، وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك.وبعد تجاوز قيمتها السوقية حاجز الثلاث تريليونات دولار، تركت أبل مايكروسوفت وحيدة في نادي التريليوني دولار، قبل أن تعود إليها مع نهاية التعاملات، بينما تجاوزت ألفابت المالكة لجوجل وأمازون وتسلا حاجز التريليون دولار.وكانت مايكروسوفت، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 2.5 تريليون دولار، أكثر الشركات قيمة في العالم حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عندما أفادت أبل بأن قيود سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر على نموها خلال الفترة المتبقية من العام.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/أبل-تعتزم-شحن-إكسسوارات-الهواتف-من-خلال-شاشات-آيفون-وآيباد-1054793228.html
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شركة أبل

أبل تصبح أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

23:25 GMT 03.01.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDشعار شركة "أبل" الأمريكية
شعار شركة أبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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أصبحت شركة أبل، اليوم الاثنين، أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار.
وذلك بفضل ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا، في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراض.
وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد، أوصل قيمة الشركة السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار.
هاتف آيفون 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
أبل تعتزم شحن إكسسوارات الهواتف من خلال شاشات آيفون وآيباد
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غير أن السهم أنهى الجلسة مرتفعا 2.5 في المئة إلى 182.01 دولار لتتراجع قيمتها السوقية إلى 2.99 تريليون دولار.
ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون، وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك.
واستغرق وصول قيمة أبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرا، بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.
وبعد تجاوز قيمتها السوقية حاجز الثلاث تريليونات دولار، تركت أبل مايكروسوفت وحيدة في نادي التريليوني دولار، قبل أن تعود إليها مع نهاية التعاملات، بينما تجاوزت ألفابت المالكة لجوجل وأمازون وتسلا حاجز التريليون دولار.
وكانت مايكروسوفت، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 2.5 تريليون دولار، أكثر الشركات قيمة في العالم حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عندما أفادت أبل بأن قيود سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر على نموها خلال الفترة المتبقية من العام.
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