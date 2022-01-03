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https://arabic.sputniknews.com/20220103/أردوغان-يعلن-ارتفاع-صادرات-تركيا-بنسبة-32-في-2021-1054893887.html
أردوغان يعلن ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 32% في 2021
أردوغان يعلن ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 32% في 2021
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بلوغ قيمة صادرات بلاده 225 مليار و368 مليون دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 32.9% عن 2020. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T13:27+0000
2022-01-03T13:27+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحفي، أن حكومته تعمل على زيادة قيمة الصادرات إلى 250 مليار دولار وكذلك على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال العام الجاري.وكشف عن انخفاض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 7.8% في 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تراجع إلى 45.9 مليار دولار، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 83.1 بالمئة%.وقال أردوغان إن الاقتصاد التركي يستمر في التطور بما يتماشى مع مبادئ النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري.اضطر البنك المركزي التركي للتدخل للحد من انهيار الليرة، على مدار العام الماضي، وسحب من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.وأثر انهيار الليرة التي فقدت نحو 40% من قيمتها في 2020، على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.وأعلنت الحكومة التركية رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 4250 ليرة (258 دولار أمريكي)، كما كشفت عن خطة لتعويض المودعين بالعملة المحلية من الخسائر المحتملة لتحركات سعر الصرف ووقف انهيار الليرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/هل-تنجح-خطة-تركيا-لمواجهة-انهيار-الليرة-أم-تشكل-خطرا-اقتصاديا-جديدا؟-1054419551.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يعلن ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 32% في 2021

13:27 GMT 03.01.2022
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© twitter.com/RTErdogan
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بلوغ قيمة صادرات بلاده 225 مليار و368 مليون دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 32.9% عن 2020.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحفي، أن حكومته تعمل على زيادة قيمة الصادرات إلى 250 مليار دولار وكذلك على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال العام الجاري.
وكشف عن انخفاض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 7.8% في 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تراجع إلى 45.9 مليار دولار، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 83.1 بالمئة%.
وقال أردوغان إن الاقتصاد التركي يستمر في التطور بما يتماشى مع مبادئ النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
هل تنجح خطة تركيا لمواجهة انهيار الليرة أم تشكل خطرا اقتصاديا جديدا؟
21 ديسمبر 2021, 16:38 GMT
اضطر البنك المركزي التركي للتدخل للحد من انهيار الليرة، على مدار العام الماضي، وسحب من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأثر انهيار الليرة التي فقدت نحو 40% من قيمتها في 2020، على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.
وأعلنت الحكومة التركية رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 4250 ليرة (258 دولار أمريكي)، كما كشفت عن خطة لتعويض المودعين بالعملة المحلية من الخسائر المحتملة لتحركات سعر الصرف ووقف انهيار الليرة.
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