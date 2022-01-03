أردوغان يعلن ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 32% في 2021

أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحفي، أن حكومته تعمل على زيادة قيمة الصادرات إلى 250 مليار دولار وكذلك على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال العام الجاري.وكشف عن انخفاض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 7.8% في 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تراجع إلى 45.9 مليار دولار، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 83.1 بالمئة%.وقال أردوغان إن الاقتصاد التركي يستمر في التطور بما يتماشى مع مبادئ النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري.اضطر البنك المركزي التركي للتدخل للحد من انهيار الليرة، على مدار العام الماضي، وسحب من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.وأثر انهيار الليرة التي فقدت نحو 40% من قيمتها في 2020، على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.وأعلنت الحكومة التركية رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 4250 ليرة (258 دولار أمريكي)، كما كشفت عن خطة لتعويض المودعين بالعملة المحلية من الخسائر المحتملة لتحركات سعر الصرف ووقف انهيار الليرة.
اضطر البنك المركزي التركي للتدخل للحد من انهيار الليرة، على مدار العام الماضي، وسحب من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأثر انهيار الليرة التي فقدت نحو 40% من قيمتها في 2020، على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.
وأعلنت الحكومة التركية رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 4250 ليرة (258 دولار أمريكي)، كما كشفت عن خطة لتعويض المودعين بالعملة المحلية من الخسائر المحتملة لتحركات سعر الصرف ووقف انهيار الليرة.