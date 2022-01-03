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أردوغان يعلن اعتزامه زيارة السعودية في فبراير... فيديو
أردوغان يعلن اعتزامه زيارة السعودية في فبراير... فيديو
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين ، إنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية ‏خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.‏ 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T13:00+0000
2022-01-03T13:08+0000
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ونشر الحساب الرسمي لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأردوغان وهو يرد على سؤال سيدة على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين في إسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021.وتقول السيدة في المقطع المصور للرئيس التركي: "سيادة الرئيس لدي رجاء خاص، إنني أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة الحظر غير الرسمي الذي فرضته السعودية على الصادرات التركية"، ليجيبها أردوغان أنه "سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات.وستكون هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسعودية، منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.وكان المستشار التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية لدى أنقرة، أعلن في عام 2020، أن الرياض قررت تعليق دخول المنتجات الحيوانية القادمة من تركيا إلى أراضي المملكة.وجاء ذلك بعدما انتشر بين المغردين السعوديين على موقع "تويتر" وسم "قاطعوا البضائع التركية"، إذ طالبت أطياف عدة من الشعب السعودي بمقاطعة البضائع التركية، ردا على ما اعتبروه "إساءة" لبلادهم وقيادتها، حسب تعبير شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم

أردوغان يعلن اعتزامه زيارة السعودية في فبراير... فيديو

13:00 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 03.01.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين ، إنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية ‏خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.‏
ونشر الحساب الرسمي لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأردوغان وهو يرد على سؤال سيدة على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين في إسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021.
وتقول السيدة في المقطع المصور للرئيس التركي: "سيادة الرئيس لدي رجاء خاص، إنني أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة الحظر غير الرسمي الذي فرضته السعودية على الصادرات التركية"، ليجيبها أردوغان أنه "سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات.
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسعودية، منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.
وكان المستشار التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية لدى أنقرة، أعلن في عام 2020، أن الرياض قررت تعليق دخول المنتجات الحيوانية القادمة من تركيا إلى أراضي المملكة.
وجاء ذلك بعدما انتشر بين المغردين السعوديين على موقع "تويتر" وسم "قاطعوا البضائع التركية"، إذ طالبت أطياف عدة من الشعب السعودي بمقاطعة البضائع التركية، ردا على ما اعتبروه "إساءة" لبلادهم وقيادتها، حسب تعبير شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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