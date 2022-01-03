https://arabic.sputniknews.com/20220103/أسرتا-سليماني-والمهندس-تتوعدان-بـانتقام-شديد-قريبا-من-حكام-السعودية-وأمريكا-1054891285.html

أسرتا سليماني والمهندس تتوعدان بـ"انتقام شديد" قريبا من حكام السعودية وأمريكا

أسرتا سليماني والمهندس تتوعدان بـ"انتقام شديد" قريبا من حكام السعودية وأمريكا

توعدت أسرتا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بـ"انتقام شديد" قريبا من حكام المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ثأرا للقائدين اللذين اغتيلا مطلع... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T12:52+0000

2022-01-03T12:52+0000

2022-01-03T12:52+0000

أخبار إيران

قاسم سليماني

العالم

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وقالت زينب قاسم سليماني خلال احتفالية أقيمت في بغداد، يوم الأحد: "إننا نقترب يدا بيد وخطوة خطوة من أفق الانتقام الشديد من الأعداء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهيدين".وتابعت: "سيأتي اليوم الذي نهنئ فيه بعضنا على خروجهم المذل ونحيي آبائنا في هذا المقتل الذين لن تحمل دماؤهم الطاهرة لنا وجميع شعوب المنطقة سوى الحرية والعزة، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب".من جهتها، أكدت ابنة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، منارة جمال المهندس، أنه "سيتم الثأر لدماء والدها وصحبه من حكام السعودية والولايات المتحدة على ارتكاب جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الأبرار".وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالانتقام لقتل الجنرال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة قبل عامين، ما لم يتم محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.وقُتل سليماني والمهندس في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد أمر به الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/تفاصيل-لأول-مرة-الكشف-عن-دور-قاسم-سليماني-وجنوده-في-ليبيا-بعد-سقوط-القذافي-1054884907.html

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