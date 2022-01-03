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https://arabic.sputniknews.com/20220103/أطباق-لخدمة-الإنترنت-تجتذب-القطط--1054903417.html
أطباق لخدمة الإنترنت تجتذب القطط
أطباق لخدمة الإنترنت تجتذب القطط
لاحظ عملاء ستارلينك، التي تعمل كمزود خدمة إنترنت ثقيل الوزن باستخدام مجموعات من الأقمار الصناعية، أن هذه الأطباق تجذب القطط المحلية في الأيام الباردة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:33+0000
2022-01-03T16:33+0000
العالم
إيلون ماسك
سبيس إكس
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وفي تغريدة لأحد عملاء ستارلينك أخيرا، قال: "أحصينا ما لا يقل عن خمس قطط على أحد الأطباق، وعلى ما يبدو تسعى القطط من خلال ذلك للشعور بالدفء والاستفادة من الحرارة التي تنتجها هذه الأطباق".وبحسب "فيوتشريزم"، غرّد مستخدم تويتر آرون تايلور عشية رأس السنة الجديدة: "يعمل ستارلينك بشكل رائع حتى تكتشف القطط أن الطبق يبعث القليل من الحرارة في الأيام الباردة".وستارلينك هي خدمة الإنترنت الخاصة بـ شركة "سبيس إكس" لمالكها إيلون ماسك، والتي تستخدم الأقمار الصناعية المدارية، والتي بدأ بعضها أخيرا حادثا دوليا بعد أن اضطرت محطة الفضاء الصينية إلى الانحراف عن طريقها.من الممكن أن تجذب الأطباق أيضا مخلوقات صغيرة أخرى في زواياها المختلفة، حتى أن أحد مستخدمي "ريديت" ذهب إلى حد استخدام التصوير الحراري لتحديد سبب تجمع الحيوانات حول طبقهم: "كنت أتفقد الطبق بمنظار حراري ويبدو في الواقع أن الطبق بأكمله دافئ حتى الجزء الخلفي منه"، مضيفا: "لذلك قد ترى الحيوانات تحتها أو حولها بشكل عام إذا كانت مثبتة على الأرض".وأعرب مستخدمون آخرون عن مخاوفهم من أن الطيور التي تطفو على حافة الطبق قد تسقط ما قد يؤدي إلى مشكلات في الأداء، حيث من غير الواضح ما إذا كان المتسللون يتسببون في انقطاع الخدمة، ما يسمح للحيوانات بالبقاء فوق تلك الأطباق لمدة أطول.ونوهت بعض المنشورات في الماضي بما في ذلك "فيرغ"، إلى مراجعة سيئة لمزود الإنترنت ستارلينك، لذلك حتى إذا كانت التقارير عن الحيوانات التي تجلس على الأطباق كثيرة، فسوف يتطلب الأمر تحقيقا شاملا لمعرفة ما إذا كانت هي السبب الفعلي لأي مشكلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/إيلون-ماسك-يرفض-اتهامه-بشغل-أقماره-الصناعية-مساحات-شائعة-من-الفضاء-مثل-آلاف-السيارات-على-كوكبنا-1054776043.html
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العالم, إيلون ماسك, سبيس إكس

أطباق لخدمة الإنترنت تجتذب القطط

16:33 GMT 03.01.2022
© REUTERS / Michele Tantussiالملياردير ورئيس شركات "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك
الملياردير ورئيس شركات تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Michele Tantussi
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لاحظ عملاء ستارلينك، التي تعمل كمزود خدمة إنترنت ثقيل الوزن باستخدام مجموعات من الأقمار الصناعية، أن هذه الأطباق تجذب القطط المحلية في الأيام الباردة.
وفي تغريدة لأحد عملاء ستارلينك أخيرا، قال: "أحصينا ما لا يقل عن خمس قطط على أحد الأطباق، وعلى ما يبدو تسعى القطط من خلال ذلك للشعور بالدفء والاستفادة من الحرارة التي تنتجها هذه الأطباق".
وبحسب "فيوتشريزم"، غرّد مستخدم تويتر آرون تايلور عشية رأس السنة الجديدة: "يعمل ستارلينك بشكل رائع حتى تكتشف القطط أن الطبق يبعث القليل من الحرارة في الأيام الباردة".
وستارلينك هي خدمة الإنترنت الخاصة بـ شركة "سبيس إكس" لمالكها إيلون ماسك، والتي تستخدم الأقمار الصناعية المدارية، والتي بدأ بعضها أخيرا حادثا دوليا بعد أن اضطرت محطة الفضاء الصينية إلى الانحراف عن طريقها.
من الممكن أن تجذب الأطباق أيضا مخلوقات صغيرة أخرى في زواياها المختلفة، حتى أن أحد مستخدمي "ريديت" ذهب إلى حد استخدام التصوير الحراري لتحديد سبب تجمع الحيوانات حول طبقهم: "كنت أتفقد الطبق بمنظار حراري ويبدو في الواقع أن الطبق بأكمله دافئ حتى الجزء الخلفي منه"، مضيفا: "لذلك قد ترى الحيوانات تحتها أو حولها بشكل عام إذا كانت مثبتة على الأرض".
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وأعرب مستخدمون آخرون عن مخاوفهم من أن الطيور التي تطفو على حافة الطبق قد تسقط ما قد يؤدي إلى مشكلات في الأداء، حيث من غير الواضح ما إذا كان المتسللون يتسببون في انقطاع الخدمة، ما يسمح للحيوانات بالبقاء فوق تلك الأطباق لمدة أطول.
ونوهت بعض المنشورات في الماضي بما في ذلك "فيرغ"، إلى مراجعة سيئة لمزود الإنترنت ستارلينك، لذلك حتى إذا كانت التقارير عن الحيوانات التي تجلس على الأطباق كثيرة، فسوف يتطلب الأمر تحقيقا شاملا لمعرفة ما إذا كانت هي السبب الفعلي لأي مشكلة.
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