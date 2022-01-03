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أمير توفيق يبحث ملف انتقالات الأهلي المصري في "الميركاتو الشتوي"
أمير توفيق يبحث ملف انتقالات الأهلي المصري في "الميركاتو الشتوي"
يناقش مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق، مع مسؤولي النادي الترتيب الخاصة بـ "الميركاتو الشتوي" وذلك بعد أيام من انطلاقه. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T19:40+0000
2022-01-03T19:47+0000
رياضة
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ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في خبر عن النادي، مشيرة إلى أن مدير التعاقدات بالأهلي، بحث ملف الراحلين والإعارات بعدما تلقى النادي عروض جديدة خلال الفترة الماضية.ولفتت الصحيفة إلى أن من بين العروض التي تلقاها الأهلي المصري عرض نادي هاتاي سبور التركي، لضم محمود كهربا، إضافة إلى عروض أخرى شملت عدة لاعبين في النادي مع بداية الشهر الجاري.ونفى أمير توفيق الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين الأهلي وشكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي، مضيفا: "هذا الكلام بعيد عن الواقع وعار تماما من الصحة".وقال مدير التعاقدات في الأهلي: "شكري نجيب لاعب متميز"، مضيفا: "لكنه ليس ضمن حسابات الأهلي الذي يضم مجموعة مهاجمين متميزين".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/قرعة-كأس-الرابطة-المصرية-لكرة-القدم-الأهلي-مع-الإسماعيلي-والزمالك-ضد-إنبي-1054902807.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز

أمير توفيق يبحث ملف انتقالات الأهلي المصري في "الميركاتو الشتوي"

19:40 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 19:47 GMT 03.01.2022)
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / -
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يناقش مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق، مع مسؤولي النادي الترتيب الخاصة بـ "الميركاتو الشتوي" وذلك بعد أيام من انطلاقه.
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في خبر عن النادي، مشيرة إلى أن مدير التعاقدات بالأهلي، بحث ملف الراحلين والإعارات بعدما تلقى النادي عروض جديدة خلال الفترة الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن من بين العروض التي تلقاها الأهلي المصري عرض نادي هاتاي سبور التركي، لضم محمود كهربا، إضافة إلى عروض أخرى شملت عدة لاعبين في النادي مع بداية الشهر الجاري.
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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16:22 GMT
ونفى أمير توفيق الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين الأهلي وشكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي، مضيفا: "هذا الكلام بعيد عن الواقع وعار تماما من الصحة".
وقال مدير التعاقدات في الأهلي: "شكري نجيب لاعب متميز"، مضيفا: "لكنه ليس ضمن حسابات الأهلي الذي يضم مجموعة مهاجمين متميزين".
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