تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220103/أمير-توفيق-يبحث-ملف-انتقالات-الأهلي-المصري-في-الميركاتو-الشتوي-1054909755.html
أمير توفيق يبحث ملف انتقالات الأهلي المصري في "الميركاتو الشتوي"
أمير توفيق يبحث ملف انتقالات الأهلي المصري في "الميركاتو الشتوي"
يناقش مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق، مع مسؤولي النادي الترتيب الخاصة بـ "الميركاتو الشتوي" وذلك بعد أيام من انطلاقه. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T19:40+0000
2022-01-03T19:40+0000
2022-01-03T19:47+0000
رياضة
الدوري المصري الممتاز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1049600574_0:0:1782:1003_1920x0_80_0_0_958b559d6742b9dffe51f2d36ad6f6f7.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في خبر عن النادي، مشيرة إلى أن مدير التعاقدات بالأهلي، بحث ملف الراحلين والإعارات بعدما تلقى النادي عروض جديدة خلال الفترة الماضية.ولفتت الصحيفة إلى أن من بين العروض التي تلقاها الأهلي المصري عرض نادي هاتاي سبور التركي، لضم محمود كهربا، إضافة إلى عروض أخرى شملت عدة لاعبين في النادي مع بداية الشهر الجاري.ونفى أمير توفيق الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين الأهلي وشكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي، مضيفا: "هذا الكلام بعيد عن الواقع وعار تماما من الصحة".وقال مدير التعاقدات في الأهلي: "شكري نجيب لاعب متميز"، مضيفا: "لكنه ليس ضمن حسابات الأهلي الذي يضم مجموعة مهاجمين متميزين".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/قرعة-كأس-الرابطة-المصرية-لكرة-القدم-الأهلي-مع-الإسماعيلي-والزمالك-ضد-إنبي-1054902807.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1049600574_0:0:1708:1281_1920x0_80_0_0_6d30965b077af2de8bf7b34a54e65a89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الدوري المصري الممتاز
أمير توفيق يبحث ملف انتقالات الأهلي المصري في "الميركاتو الشتوي" 19:40 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 19:47 GMT 03.01.2022)
يناقش مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق، مع مسؤولي النادي الترتيب الخاصة بـ "الميركاتو الشتوي" وذلك بعد أيام من انطلاقه.
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في
خبر عن النادي
، مشيرة إلى أن مدير التعاقدات بالأهلي، بحث ملف الراحلين والإعارات بعدما تلقى النادي عروض جديدة خلال الفترة الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن من بين العروض التي تلقاها
الأهلي المصري
عرض نادي هاتاي سبور التركي، لضم محمود كهربا، إضافة إلى عروض أخرى شملت عدة لاعبين في النادي مع بداية الشهر الجاري.
ونفى أمير توفيق الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين الأهلي وشكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي، مضيفا: "هذا الكلام بعيد عن الواقع وعار تماما من الصحة".
وقال مدير
التعاقدات في الأهلي
: "شكري نجيب لاعب متميز"، مضيفا: "لكنه ليس ضمن حسابات الأهلي الذي يضم مجموعة مهاجمين متميزين".