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أم تلد توأما في عامين مختلفين... حدث نادر
أم تلد توأما في عامين مختلفين... حدث نادر
أنجبت أم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توأما وُلدا في عامين مختلفين.‏ 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T09:25+0000
2022-01-03T09:25+0000
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ورزقت الأم، وتدعى فاطمة مادريجال تروجيلو، بطفليها خلال 15 دقيقة فقط تفصل بين عامي 2021 و2022، وفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية.ووُلد التوأم في مركز نافيداد الطبي في ساليناس، كاليفورنيا.وغردت المستشفى عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها رحبت بقدوم آيلين يولاندا تروجيلو كأول طفل في المنطفة لعام 2022، بينما ولد توأمها، الفريدو أنتونيو تروجيلو قبل 15 دقيقة في الساعة 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.وتابعت المستشفى في تغريدتها أن "هذا يعني أن عيد ميلاد التوأم يصادف يوم وشهر وعام مختلفين، وهي فرصة واحدة من مليونين".وقالت أم الطفلين في بيان صحفي: "إنه لأمر جنوني أن يكون أطفالها توأم ولديهما أعياد ميلاد مختلفة".بينما قالت الدكتورة آنا أبريل أرياس، وهي طبيبة تعمل في المستشفى، إنها واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتها المهنية.وفي حدث نادر منفصل، وُلد توأم من إنديانا في أيام وأشهر وعقود مختلفة، بعد ولادتهما بفارق 30 دقيقة فقط، إذ وُلد أحدهما في 31 ديسمبر 2019، وتم الترحيب بالطفل الآخر في 1 يناير/ كانون الثاني 2020.
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مجتمع, منوعات

أم تلد توأما في عامين مختلفين... حدث نادر

09:25 GMT 03.01.2022
CC0 / pixabay / ولادة توأم معدل وراثيا لأول مرة في الصين
ولادة توأم معدل وراثيا لأول مرة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
ولادة توأم معدل وراثيا لأول مرة في الصين
CC0 / pixabay /
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أنجبت أم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توأما وُلدا في عامين مختلفين.‏
ورزقت الأم، وتدعى فاطمة مادريجال تروجيلو، بطفليها خلال 15 دقيقة فقط تفصل بين عامي 2021 و2022، وفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية.
ووُلد التوأم في مركز نافيداد الطبي في ساليناس، كاليفورنيا.
وغردت المستشفى عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها رحبت بقدوم آيلين يولاندا تروجيلو كأول طفل في المنطفة لعام 2022، بينما ولد توأمها، الفريدو أنتونيو تروجيلو قبل 15 دقيقة في الساعة 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتابعت المستشفى في تغريدتها أن "هذا يعني أن عيد ميلاد التوأم يصادف يوم وشهر وعام مختلفين، وهي فرصة واحدة من مليونين".
وقالت أم الطفلين في بيان صحفي: "إنه لأمر جنوني أن يكون أطفالها توأم ولديهما أعياد ميلاد مختلفة".
بينما قالت الدكتورة آنا أبريل أرياس، وهي طبيبة تعمل في المستشفى، إنها واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتها المهنية.
وفي حدث نادر منفصل، وُلد توأم من إنديانا في أيام وأشهر وعقود مختلفة، بعد ولادتهما بفارق 30 دقيقة فقط، إذ وُلد أحدهما في 31 ديسمبر 2019، وتم الترحيب بالطفل الآخر في 1 يناير/ كانون الثاني 2020.
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