https://arabic.sputniknews.com/20220103/أول-تجربة-في-إسرائيل-على-عقار-جديد-لمرض-ألزهايمر-1054885720.html

أول تجربة في إسرائيل على عقار جديد لمرض ألزهايمر

أول تجربة في إسرائيل على عقار جديد لمرض ألزهايمر

بدأ مستشفى إسرائيلي، اليوم الاثنين، أول تجربة من نوعها في البلاد لإعطاء عقار جديد للمصابين بمرض ألزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعا. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T10:32+0000

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2022-01-03T10:32+0000

إسرائيل

الخرف

الزهايمر

مرض الخرف

مرضى الزهايمر

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وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، بدأ مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بإعطاء الدواء عن طريق الحقن الوريدي للمصابين بمرض ألزهايمر في المراحل المبكرة من المرض.ويسمى الدواء الجديد "Aducanumab" ويهدف إلى تأخير تلف الدماغ والأضرار الوظيفية التي يسببها مرض ألزهايمر، ويعد أملا جديدا للمرضى الذين يعانون من هذا المرض المستعصي.وقالت الدكتورة نوعا بيرغمان، مديرة خدمة علم الأعصاب الإدراكي في المستشفى: "آمل أن يكون هذا العلاج بداية لعصر جديد يمكن فيه لمرضى ألزهايمر تلقي العلاج الذي يؤخر التدهور المعرفي ويسمح لهم بنوعية حياة أفضل لوقت أطول".وأصبح إرميا كوزاري (57 عاما)، الذي تم تشخيص إصابته مؤخرا بمرض ألزهايمر، هو أول إسرائيلي يحصل على العقار الرائد.وقال كوزراي: "طوال حياتي كنت أعمل في الشرطة، منذ نحو ثلاث سنوات في منتصف ميدان للرماية، لاحظت أنني أخطأت الأهداف، ثم أدركت أن هناك شيئا ليس على ما يرام".وأضاف: "عندما قيل لي إنني مصاب بمرض ألزهايمر في مثل هذه السن المبكرة، اعتقدت أن السماء قد سقطت علي. عندما عُرض عليّ بدء العلاج الجديد لم أتردد للحظة. مازالت لدي بعض الأهداف والأحلام، آمل أن يساعدني العلاج الجديد في تحقيقها".من جانبها، قالت الدكتورة تمارا شاينر، طبيبة الأعصاب ومديرة العلاجات المتقدمة لمرض ألزهايمر: "كل يوم أرى الصعوبات التي يواجهها المرضى وأسرهم في التعامل مع فقدان القدرة على التفكير والاستقلالية... سنبذل قصارى جهدنا للاستمرار في أن نكون في طليعة الطب وتعزيز العلاجات المبتكرة لعلاج الخرف والوقاية منه".

https://arabic.sputniknews.com/20220101/خبراء-يكشفون-عن-ظاهرة-شائعة-تدل-على-إصابتك-بالزهايمر-1054836322.html

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إسرائيل, الخرف, الزهايمر, مرض الخرف, مرضى الزهايمر