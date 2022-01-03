تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/إثيوبيا-تعلق-لأول-مرة-على-استقالة-حمدوك-وتطالب-السودان-بحل-مشاكله-دون-تدخل-أجنبي-1054901256.html
إثيوبيا تعلق لأول مرة على استقالة حمدوك وتطالب السودان بحل مشاكله دون تدخل أجنبي
إثيوبيا تعلق لأول مرة على استقالة حمدوك وتطالب السودان بحل مشاكله دون تدخل أجنبي
علقت إثيوبيا لأول مرة على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، معربة عن ثقتها في قدرة الشعب السوداني على حل مشاكله دون تدخلات خارجية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T15:42+0000
2022-01-03T15:42+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104299/74/1042997453_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_13eba46c005cc157d2ba93eae5cfef1f.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن "أديس أبابا تحرص بشدة على سلام واستقرار السودان، والشعب قادر على حل مشاكله دون تدخلات خارجية".وأضاف أن بلاده "تراقب عن كثب الوضع في السودان، وعلى ثقة في قدرة الشعب على حل خلافاته الداخلية سلميا دون أي تدخل أجنبي"، معربا عن أمل إثيوبيا في حل الأزمة الحالية بالسودان لما فيه مصلحة الشعب والوقوف بشدة في وجه أي تدخلات خارجية.وتسود حالة من الارتباك المشهد السوداني في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث قدم استقالته، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، قال إن قضية الحدود مع السودان صغيرة، وتم إعدادها من بعض الجهات الخارجية ذات المصالح الخاصة.وأشار الوزير الإثيوبي في مقابلة مع وكالة الأناضول إلى بساطة قضية الصراع الحدودي في مثلث الفشقة، المنطقة الحدودية المتنازع عليها منذ عقود، التي ظلت من دون ترسيم واضح للحدود، مؤكدا أنها قضية تعود إلى العصور الاستعمارية.وأضاف: "على الرغم من الاستفزازات، خصوصا من الجناح العسكري للحكومة الانتقالية السودانية، رفضت إثيوبيا الرد، لاعتقادها أن الصراع ناتج عن قضية مصطنعة نعلم الجهات الخارجية التي دفعت بها، وهو أمر لا يجدي نفعا لكلا البلدين".وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات إثيوبية هجوما على منطقة الفشقة الحدودية جنوب شرقي السودان، أسفر عن 6 قتلى من القوات السودانية.وجدد البرهان التأكيد أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط بأي شبر من أراضي السودان.وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كيلومتر مربع، حيث يدعي كلا الجانبين امتلاكه إياها، لكنها تخضع حاليا لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/رئيس-الوزراءالسوداني-حمدوك-يعلن-استقالته-من-منصبه-1054873494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104299/74/1042997453_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_19563600b5b11967ed181ac01bff22dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تعلق لأول مرة على استقالة حمدوك وتطالب السودان بحل مشاكله دون تدخل أجنبي

15:42 GMT 03.01.2022
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallahعبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان
عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
تابعنا عبر
علقت إثيوبيا لأول مرة على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، معربة عن ثقتها في قدرة الشعب السوداني على حل مشاكله دون تدخلات خارجية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن "أديس أبابا تحرص بشدة على سلام واستقرار السودان، والشعب قادر على حل مشاكله دون تدخلات خارجية".
وأضاف أن بلاده "تراقب عن كثب الوضع في السودان، وعلى ثقة في قدرة الشعب على حل خلافاته الداخلية سلميا دون أي تدخل أجنبي"، معربا عن أمل إثيوبيا في حل الأزمة الحالية بالسودان لما فيه مصلحة الشعب والوقوف بشدة في وجه أي تدخلات خارجية.
وتسود حالة من الارتباك المشهد السوداني في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث قدم استقالته، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".
وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، قال إن قضية الحدود مع السودان صغيرة، وتم إعدادها من بعض الجهات الخارجية ذات المصالح الخاصة.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
رئيس الوزراء السوداني حمدوك يعلن استقالته من منصبه
أمس, 20:33 GMT
وأشار الوزير الإثيوبي في مقابلة مع وكالة الأناضول إلى بساطة قضية الصراع الحدودي في مثلث الفشقة، المنطقة الحدودية المتنازع عليها منذ عقود، التي ظلت من دون ترسيم واضح للحدود، مؤكدا أنها قضية تعود إلى العصور الاستعمارية.
وأضاف: "على الرغم من الاستفزازات، خصوصا من الجناح العسكري للحكومة الانتقالية السودانية، رفضت إثيوبيا الرد، لاعتقادها أن الصراع ناتج عن قضية مصطنعة نعلم الجهات الخارجية التي دفعت بها، وهو أمر لا يجدي نفعا لكلا البلدين".
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات إثيوبية هجوما على منطقة الفشقة الحدودية جنوب شرقي السودان، أسفر عن 6 قتلى من القوات السودانية.
وجدد البرهان التأكيد أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط بأي شبر من أراضي السودان.
وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كيلومتر مربع، حيث يدعي كلا الجانبين امتلاكه إياها، لكنها تخضع حاليا لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:45 GMT نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية الموقوف يرفض تناول الطعام والدواء
15:42 GMTإثيوبيا تعلق لأول مرة على استقالة حمدوك وتطالب السودان بحل مشاكله دون تدخل أجنبي
15:36 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" خطط الشارع بعد استقالة حمدوك
15:36 GMTإسرائيل تزود الإمارات بأحدث نظام ليزر في العالم لحماية طائراتها من الهجمات الصاروخية
15:31 GMTبعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟
15:30 GMTجونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة
15:27 GMT​​النفط ينخفض لما دون 78 دولارا بعد ارتفاع في بداية العام
15:27 GMTذوبان نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية يهدد العالم
15:23 GMTمخاوف من إلغاء مهرجانات السينما للعام الثالث في المغرب ‏
15:17 GMTالسعودية تصد هجوما جديدا على أراضيها وتنشر لقطات لتدمير طائرات مسيرة... فيديو
15:09 GMTالسياحة المصرية... بداية الانتعاش في 2021 وتحديات في 2022
15:06 GMTالكويت تنهي خدمات ربع مليون وافد خلال 2021 بسبب "التكويت"
15:04 GMTالخارجية اليمنية تصدر بيانا بشأن "قرصنة أنصار الله لسفينة ترفع علم الإمارات"
15:02 GMTرئيس بوتسوانا يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بكورونا
14:49 GMTالخارجية الإيرانية: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال سليماني إلى منصة العدالة
14:48 GMTالروسي كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من منافسات رالي داكار
14:47 GMTطالب ثانوي يطالب بتعويض 10 ملايين دولار بعد أن أجبره مدربه على تناول بيتزا كعقاب له
14:45 GMTالصحة السورية تستلم مليون جرعة لقاح ضد كورونا من الصين
14:37 GMT"أنصار الله" تعلن نقل السفينة الإماراتية المحتجزة إلى ميناء الصليف
14:36 GMTانتخاب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك