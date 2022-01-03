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إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف الدولي في مطار بغداد
إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف الدولي في مطار بغداد
أفادت وسائل إعلام دولية، صباح اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف في مطار بغداد. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T09:21+0000
2022-01-03T09:21+0000
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وذكرت وكالة "يورونيوز" نقلا عن مسؤول أمني في التحالف الدولي في العراق، أنه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف في مطار بغداد.وأكد مسؤول أن مطار بغداد حيث توجد قاعدة عسكرية عراقية تضم عددا من القوات الاستشارية التابعة للتحالف، تعرضت إلى هجوم "بطائرتين مسيرتين مفخختين حوالي الساعة 04:30 فجر اليوم الاثنين".وأشار المصدر إلى أنه "تم إسقاط الطائرتين وأن الهجوم لم يسفر عن أضرار"، فيما أظهرت صور للتحالف بقايا من الطائرتين كتب عليها "عمليات ثأر القادة"، بحسب "فرانس برس"، إذ يأتي الهجوم في الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية في مطار بغداد.ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله إنه تم إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.
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العالم العربي, العراق

إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف الدولي في مطار بغداد

09:21 GMT 03.01.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أفادت وسائل إعلام دولية، صباح اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف في مطار بغداد.
وذكرت وكالة "يورونيوز" نقلا عن مسؤول أمني في التحالف الدولي في العراق، أنه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف في مطار بغداد.
وأكد مسؤول أن مطار بغداد حيث توجد قاعدة عسكرية عراقية تضم عددا من القوات الاستشارية التابعة للتحالف، تعرضت إلى هجوم "بطائرتين مسيرتين مفخختين حوالي الساعة 04:30 فجر اليوم الاثنين".
وأشار المصدر إلى أنه "تم إسقاط الطائرتين وأن الهجوم لم يسفر عن أضرار"، فيما أظهرت صور للتحالف بقايا من الطائرتين كتب عليها "عمليات ثأر القادة"، بحسب "فرانس برس"، إذ يأتي الهجوم في الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية في مطار بغداد.
ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله إنه تم إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.
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