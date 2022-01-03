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https://arabic.sputniknews.com/20220103/إسرائيل-تبدأ-تحصين-سجن-جلبوع-ضد-هروب-الأسرى-1054888439.html
إسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى
إسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى
بدأت إسرائيل، اليوم الاثنين، في تحصين سجن جلبوع شمالي البلاد، والذي شهد في سبتمبر/أيلول الماضي، فرار 6 أسرى فلسطينيين قبل أن يعاد اعتقالهم. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:35+0000
2022-01-03T11:35+0000
2022-01-03T11:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأسرى الفلسطينيون
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بدأت شعبة الهندسة والبناء في وزارة الدفاع ومصلحة السجون في صب مواد البناء وتبطين الفجوات في باطن الأرض في مجمع سجن جلبوع".وأضافت: "يتم تنفيذ مشروع التحصين بالاشتراك بين وزارة الدفاع ومصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع".وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية ومصلحة السجون عن مشروع لتحصين سجن جلبوع شديد الحراسة بقيمة 8 ملايين شيكل (نحو 2.5 مليون دولار).وفي 6 سبتمبر الماضي، فر 6 أسرى فلسطينيين من السجن المذكور عبر نفق حفروه في باطن الأرض داخل زنزانتهم قبل أن تقوم السلطات الأمنية الإسرائيلية بإعادة اعتقالهم تباعا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأسرى الفلسطينيون
إسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى
بدأت إسرائيل، اليوم الاثنين، في تحصين سجن جلبوع شمالي البلاد، والذي شهد في سبتمبر/أيلول الماضي، فرار 6 أسرى فلسطينيين قبل أن يعاد اعتقالهم.
وقالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" العبرية: "بدأت شعبة الهندسة والبناء في وزارة الدفاع ومصلحة السجون في صب مواد البناء وتبطين الفجوات في باطن الأرض في مجمع سجن جلبوع".
وأضافت: "يتم تنفيذ مشروع التحصين بالاشتراك بين وزارة الدفاع ومصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع".
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية ومصلحة السجون عن مشروع لتحصين سجن جلبوع شديد الحراسة بقيمة 8 ملايين شيكل (نحو 2.5 مليون دولار).
وفي 6 سبتمبر الماضي،
فر 6 أسرى فلسطينيين
من السجن المذكور عبر نفق حفروه في باطن الأرض داخل زنزانتهم قبل أن تقوم السلطات الأمنية الإسرائيلية بإعادة اعتقالهم تباعا.