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إسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى
إسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى
بدأت إسرائيل، اليوم الاثنين، في تحصين سجن جلبوع شمالي البلاد، والذي شهد في سبتمبر/أيلول الماضي، فرار 6 أسرى فلسطينيين قبل أن يعاد اعتقالهم. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:35+0000
2022-01-03T11:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأسرى الفلسطينيون
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بدأت شعبة الهندسة والبناء في وزارة الدفاع ومصلحة السجون في صب مواد البناء وتبطين الفجوات في باطن الأرض في مجمع سجن جلبوع".وأضافت: "يتم تنفيذ مشروع التحصين بالاشتراك بين وزارة الدفاع ومصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع".وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية ومصلحة السجون عن مشروع لتحصين سجن جلبوع شديد الحراسة بقيمة 8 ملايين شيكل (نحو 2.5 مليون دولار).وفي 6 سبتمبر الماضي، فر 6 أسرى فلسطينيين من السجن المذكور عبر نفق حفروه في باطن الأرض داخل زنزانتهم قبل أن تقوم السلطات الأمنية الإسرائيلية بإعادة اعتقالهم تباعا.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأسرى الفلسطينيون

إسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى

11:35 GMT 03.01.2022
© REUTERS / GIL ELIYAHUسجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021
سجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / GIL ELIYAHU
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بدأت إسرائيل، اليوم الاثنين، في تحصين سجن جلبوع شمالي البلاد، والذي شهد في سبتمبر/أيلول الماضي، فرار 6 أسرى فلسطينيين قبل أن يعاد اعتقالهم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بدأت شعبة الهندسة والبناء في وزارة الدفاع ومصلحة السجون في صب مواد البناء وتبطين الفجوات في باطن الأرض في مجمع سجن جلبوع".
وأضافت: "يتم تنفيذ مشروع التحصين بالاشتراك بين وزارة الدفاع ومصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع".
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية ومصلحة السجون عن مشروع لتحصين سجن جلبوع شديد الحراسة بقيمة 8 ملايين شيكل (نحو 2.5 مليون دولار).
وفي 6 سبتمبر الماضي، فر 6 أسرى فلسطينيين من السجن المذكور عبر نفق حفروه في باطن الأرض داخل زنزانتهم قبل أن تقوم السلطات الأمنية الإسرائيلية بإعادة اعتقالهم تباعا.
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