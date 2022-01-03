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https://arabic.sputniknews.com/20220103/إسرائيل-تعلن-اكتشاف-بؤرة-جديدة-لإنفلونزا-الطيور-وإعدام-42-ألف-دجاجة-1054892892.html
إسرائيل تعلن اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور وإعدام 42 ألف دجاجة
إسرائيل تعلن اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور وإعدام 42 ألف دجاجة
أعلنت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل، اليوم الإثنين، اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي وباء إنفلونزا الطيور ما سيترتب عليه إعدام 42 ألف دجاجة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T13:16+0000
2022-01-03T13:16+0000
إسرائيل
إنفلونزا الطيور
أخبار إسرائيل اليوم
دجاج
بيض
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وصرحت الوزارة في بيان أنها حددت بؤرة جديدة لتفشي سلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور في موشاف "نهلال" في المجلس الإقليمي لوادي يزرعيل شمالي البلاد.وأضافت أنه تم اكتشاف حوالي 42 ألف ديك رومي مصاب بإنفلونزا الطيور وسيتم قتل الدجاج المصاب.وتنضم البؤرة الجديدة إلى أخريين تم اكتشافهما أمس في موشاف "غاديش" وفي "نئوت غولان" بهضبة الجولان السوري المحتلة، حيث تم إعدام 48 ألف دجاجة، و3 بؤر أخرى في مستوطنات "جفعات يوآف" و"ديبورا" و"باراك" في شمال إسرائيل تم الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة الماضية.وأمس الأحد، قال وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير في بيان:وأضاف: "كل بؤرة جديدة يتم اكتشافها هي بمثابة علامة تحذير توجهنا إلى العمل على زيادة السلامة البيولوجية لجميع مزارع تربية الدجاج في إسرائيل".وتابع: "يعمل موظفو وزارة الزراعة بشكل طارئ، وبقوى متزايدة، ويعملون ليل نهار لرعاية كل موقع من أجل السماح بالعودة إلى الروتين في أسرع وقت ممكن".والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية في بيان أنه سيكون هناك عجز بنحو 14 مليون بيضة من إجمالي 200 مليون بيضة يتم استهلاكها شهريا في إسرائيل، على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور، بحسب موقع "كالكاليست" الاقتصادي.وعلى خلفية العجز المتوقع، أصدر وزير الزراعة الإسرائيلي تعليماته للجهات المعنية في مكتبه بالاستعداد لاستيراد ما بين 70 و100 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية من أجل منع حدوث نقص في الأسواق.وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف الأسبوع نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة، وتم إتلاف عشرات الملايين من البيض، وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220102/بسبب-تفشي-إنفلونزا-الطيور-إسرائيل-تعدم-48-ألف-دجاجة-1054860131.html
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إسرائيل, إنفلونزا الطيور, أخبار إسرائيل اليوم, دجاج, بيض

إسرائيل تعلن اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور وإعدام 42 ألف دجاجة

13:16 GMT 03.01.2022
© AP Photo / Bob Edmeعمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور
عمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Bob Edme
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أعلنت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل، اليوم الإثنين، اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي وباء إنفلونزا الطيور ما سيترتب عليه إعدام 42 ألف دجاجة.
وصرحت الوزارة في بيان أنها حددت بؤرة جديدة لتفشي سلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور في موشاف "نهلال" في المجلس الإقليمي لوادي يزرعيل شمالي البلاد.
وأضافت أنه تم اكتشاف حوالي 42 ألف ديك رومي مصاب بإنفلونزا الطيور وسيتم قتل الدجاج المصاب.
وتنضم البؤرة الجديدة إلى أخريين تم اكتشافهما أمس في موشاف "غاديش" وفي "نئوت غولان" بهضبة الجولان السوري المحتلة، حيث تم إعدام 48 ألف دجاجة، و3 بؤر أخرى في مستوطنات "جفعات يوآف" و"ديبورا" و"باراك" في شمال إسرائيل تم الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأمس الأحد، قال وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير في بيان:

"يدور الحديث عن حالة مرضية تتفشى على نطاق واسع لم نشهده من قبل".

وأضاف: "كل بؤرة جديدة يتم اكتشافها هي بمثابة علامة تحذير توجهنا إلى العمل على زيادة السلامة البيولوجية لجميع مزارع تربية الدجاج في إسرائيل".
وتابع: "يعمل موظفو وزارة الزراعة بشكل طارئ، وبقوى متزايدة، ويعملون ليل نهار لرعاية كل موقع من أجل السماح بالعودة إلى الروتين في أسرع وقت ممكن".
إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
بسبب تفشي إنفلونزا الطيور... إسرائيل تعدم 48 ألف دجاجة
أمس, 14:53 GMT
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية في بيان أنه سيكون هناك عجز بنحو 14 مليون بيضة من إجمالي 200 مليون بيضة يتم استهلاكها شهريا في إسرائيل، على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور، بحسب موقع "كالكاليست" الاقتصادي.
وعلى خلفية العجز المتوقع، أصدر وزير الزراعة الإسرائيلي تعليماته للجهات المعنية في مكتبه بالاستعداد لاستيراد ما بين 70 و100 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية من أجل منع حدوث نقص في الأسواق.
وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف الأسبوع نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة، وتم إتلاف عشرات الملايين من البيض، وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة".
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