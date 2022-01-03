إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا

وقال أوستن في عدة تغريدات على موقع تويتر، إن الأعراض ظهرت عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة، وأنه عزل نفسه بالمنزل بعد معرفته بذلك ظهر الأحد. مشيرا إلى أن لديه أعراض خفيفة ويتبع تعليمات طبيبه.وأكد أوستن أنه سيعزل نفسه خلال الأيام الخمسة المقبلة.. وأنه سيحضر الاجتماعات افتراضيا خلال الأسبوع المقبل ويحتفظ بكامل صلاحياته.وكان مركز السيطرة على الأمراض (سي دي سي) قد قلل فترة العزل الموصى بها للأشخاص الذين يعانون من كورونا من دون أعراض إلى خمسة أيام، بانخفاض من 10، في حين لا يتطلب الأمر اختبارًا لتأكيد أن الشخص لم يعد معديًا قبل عودته إلى العمل أو التواصل الاجتماعي.وأكد أوستن أنه لم يذهب إلى البنتاغون منذ يوم الخميس الماضي، حيث التقى وقتها مع عدد قليل من الموظفين ولفترة وجيزة، وكانوا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.وبحسب وزير الدفاع الأمريكي فقد تلقى جرعتين من لقاح كورونا كما حصل على جرعة معززة أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وهي ما جعلت أعراض الإصابة خفيفة.
وكان مركز السيطرة على الأمراض (سي دي سي) قد قلل فترة العزل الموصى بها للأشخاص الذين يعانون من كورونا من دون أعراض إلى خمسة أيام، بانخفاض من 10، في حين لا يتطلب الأمر اختبارًا لتأكيد أن الشخص لم يعد معديًا قبل عودته إلى العمل أو التواصل الاجتماعي.
وأكد أوستن أنه لم يذهب إلى البنتاغون منذ يوم الخميس الماضي، حيث التقى وقتها مع عدد قليل من الموظفين ولفترة وجيزة، وكانوا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.
I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7