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إعلام: تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا
إعلام: تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتحطم مروحية عسكرية، مساء اليوم الاثنين، قبالة سواحل مدينة حيفا. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T20:30+0000
2022-01-03T20:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت "القناة 12 الإسرائيلية"، إن "مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي تحطمت في البحر قبالة سواحل حيفا، ووصلت وحدات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث نقلت 3 أفراد من طاقم المروحية إلى مستشفى رامبام في حالة صحية غير محددة".ونشرت "القناة 12" مشاهد لمروحية "يسعور" على متنها أفراد من وحدة 669 للإجلاء الطبي، وعمليات البحث عن حطام المروحية والمصابين قبالة سواحل حيفا.من جانبها، ذكرت قناة "كان" العبرية، أنه لا توجد تفاصيل حول وضع طاقم الطائرة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت غادر جلسة للكنيست بعد تلقي بلاغ من السكرتير العسكري حول حدث خطير في الشمال.
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أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا

20:30 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 20:57 GMT 03.01.2022)
© AFP 2021 / Jack Guezالقوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية "هاتزيريم"، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / Jack Guez
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتحطم مروحية عسكرية، مساء اليوم الاثنين، قبالة سواحل مدينة حيفا.
وقالت "القناة 12 الإسرائيلية"، إن "مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي تحطمت في البحر قبالة سواحل حيفا، ووصلت وحدات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث نقلت 3 أفراد من طاقم المروحية إلى مستشفى رامبام في حالة صحية غير محددة".
ونشرت "القناة 12" مشاهد لمروحية "يسعور" على متنها أفراد من وحدة 669 للإجلاء الطبي، وعمليات البحث عن حطام المروحية والمصابين قبالة سواحل حيفا.
من جانبها، ذكرت قناة "كان" العبرية، أنه لا توجد تفاصيل حول وضع طاقم الطائرة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت غادر جلسة للكنيست بعد تلقي بلاغ من السكرتير العسكري حول حدث خطير في الشمال.
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