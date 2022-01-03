https://arabic.sputniknews.com/20220103/إيران-تشير-إلى-خطأ-في-ترجمة-تصريحات-تركية-حول-طريق-بري-مع-الإمارات-1054883472.html

إيران تشير إلى خطأ في ترجمة تصريحات تركية حول طريق بري مع الإمارات

إيران تشير إلى خطأ في ترجمة تصريحات تركية حول طريق بري مع الإمارات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الربط السككي بين إيران والعراق دخل مرحلة التنفيذ بعد بطء سببته البيروقراطية الإدارية في العراق. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T09:42+0000

2022-01-03T09:42+0000

2022-01-03T09:42+0000

العالم

أخبار إيران

تركيا

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_5eaab07f1a44970b67e7709d6aa741de.jpg

ونقل موقع "دبلوماسي إيراني" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قوله إن هناك اهتماما من الجانبين الإيراني والعراقي لمشروع الربط السككي حيث يمكن أن يسبب بنقلة كبيرة في نقل السلع في المنطقة.وأضاف أنه كانت هناك مباحثات تفصيلية حول هذا الملف في زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران قبل أسبوعين، مؤكدا أنه يمكن القول إن المشروع بات أقرب إلى التنفيذ من أي وقت آخر.وعن التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية التركي حول ربط تركيا بالإمارات من طريق العراق بدل إيران، قال إن هناك خطأ في ترجمة تصريحات الوزير التركي ويجب أن نرى ما قاله بدقة ليكون لنا تصريح حول ذلك.وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال إن بلاده تعاملت "بشكل إيجابي" مع عرض تلقّته من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النقل البري.وأوضح الوزير: "تلقينا عرضا من دولة الإمارات لتوقيع اتفاقية النقل البري إلى تركيا. لقد رحبنا بها، ونحن نتفاوض بشأنها حاليًا. نريد أن نوقع هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس (رجب طيب أردوغان) في فبراير المقبل للإمارات".لكن الوزير أشار إلى أن الإماراتيين تحدوهم الرغبة في تغيير المسار البري إلى العراق بدلا من إيران اختصارا للمدة الزمنية التي تقطعها الشحنات، قائلا إنه يمكن اختصار الوقت إذا تم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية.

https://arabic.sputniknews.com/20211231/وزير-الإمارات-عرضت-إنشاء-طريق-للنقل-البري-مع-تركيا-عبر-العراق-بدلا-من-إيران--1054795418.html

https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-خارجية-تركيا-يزور-الإمارات-وسط-تكثيف-الجهود-لإصلاح-العلاقات-1053917710.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار إيران, تركيا, أخبار العراق اليوم