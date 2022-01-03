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https://arabic.sputniknews.com/20220103/ارتفاع-قياسي-للأسهم-الأوروبية-في-العام-الجديد-1054907030.html
ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية في العام الجديد
ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية في العام الجديد
أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبدأ العام الجديد بحالة من التفاؤل على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بسبب متغير... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T18:21+0000
2022-01-03T18:21+0000
أخبار الأسهم الأوروبية
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وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5% عند إغلاق قياسي عند 489.99 نقطة، فيما ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 22.4% في عام 2021، وهو ثاني أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009، حيث شجعت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو الأرباح وإطلاق اللقاحات المستثمرين على ضخ الأموال في سوق الأسهم؛ حسب رويترز.وارتفعت مؤشرات الأسهم في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ما بين 0.5% و 1.4%، بينما كانت أسواق لندن مغلقة.وارتفع سهم شركة إيرباص لصناعة الطائرات 3.4%، بعد أن قالت مصادر إنها تجاوزت بشكل مؤقت هدفها لتسليم 600 طائرة في 2021.وقفز سهم لوفتهانزا بنسبة 8.9% بعد أن قامت سيتي بترقية السهم إلى "الشراء" من "البيع"، متوقعة أن تستفيد شركات الطيران الألمانية من إعادة فتح الخطوط الآسيوية، وخاصة الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ارتفاع-الأسهم-الأوروبية-عقب-بيع-مكثف-في-جلسات-سابقة-1054399400.html
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أخبار الأسهم الأوروبية

ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية في العام الجديد

18:21 GMT 03.01.2022
© REUTERS / NEIL HALLبورصة لندن
بورصة لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / NEIL HALL
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أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبدأ العام الجديد بحالة من التفاؤل على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بسبب متغير "أوميكرون".
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5% عند إغلاق قياسي عند 489.99 نقطة، فيما ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 22.4% في عام 2021، وهو ثاني أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009، حيث شجعت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو الأرباح وإطلاق اللقاحات المستثمرين على ضخ الأموال في سوق الأسهم؛ حسب رويترز.
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
ارتفاع الأسهم الأوروبية عقب بيع مكثف في جلسات سابقة
21 ديسمبر 2021, 09:49 GMT
وارتفعت مؤشرات الأسهم في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ما بين 0.5% و 1.4%، بينما كانت أسواق لندن مغلقة.
وقد تصدرت شركات صناعة السيارات المكاسب بين القطاعات الأوروبية بارتفاع 2.4%، بعد سلسلة من تقارير الإنتاج الإيجابية والأهداف السنوية من صانعي السيارات العالميين.
وارتفع سهم شركة إيرباص لصناعة الطائرات 3.4%، بعد أن قالت مصادر إنها تجاوزت بشكل مؤقت هدفها لتسليم 600 طائرة في 2021.
وقفز سهم لوفتهانزا بنسبة 8.9% بعد أن قامت سيتي بترقية السهم إلى "الشراء" من "البيع"، متوقعة أن تستفيد شركات الطيران الألمانية من إعادة فتح الخطوط الآسيوية، وخاصة الصين.
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