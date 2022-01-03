ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية في العام الجديد

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5% عند إغلاق قياسي عند 489.99 نقطة، فيما ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 22.4% في عام 2021، وهو ثاني أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009، حيث شجعت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو الأرباح وإطلاق اللقاحات المستثمرين على ضخ الأموال في سوق الأسهم؛ حسب رويترز.وارتفعت مؤشرات الأسهم في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ما بين 0.5% و 1.4%، بينما كانت أسواق لندن مغلقة.وارتفع سهم شركة إيرباص لصناعة الطائرات 3.4%، بعد أن قالت مصادر إنها تجاوزت بشكل مؤقت هدفها لتسليم 600 طائرة في 2021.وقفز سهم لوفتهانزا بنسبة 8.9% بعد أن قامت سيتي بترقية السهم إلى "الشراء" من "البيع"، متوقعة أن تستفيد شركات الطيران الألمانية من إعادة فتح الخطوط الآسيوية، وخاصة الصين.
أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبدأ العام الجديد بحالة من التفاؤل على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بسبب متغير "أوميكرون".
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5% عند إغلاق قياسي عند 489.99 نقطة، فيما ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 22.4% في عام 2021، وهو ثاني أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009، حيث شجعت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو الأرباح وإطلاق اللقاحات المستثمرين على ضخ الأموال في سوق الأسهم؛ حسب رويترز.