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https://arabic.sputniknews.com/20220103/اكتشاف-آثار-أقدام-ديناصور-عمرها-يزيد-عن-200-مليون-سنة-فيديو-1054880557.html
اكتشاف آثار أقدام ديناصور عمرها يزيد عن 200 مليون سنة... فيديو
اكتشاف آثار أقدام ديناصور عمرها يزيد عن 200 مليون سنة... فيديو
أوضح خبراء أن آثار الأقدام التي تم اكتشافها على شاطئ في ويلز يعتقد أنها تعود لديناصور قديم عاش منذ أكثر من 200 مليون عام. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T08:15+0000
2022-01-03T08:44+0000
مجتمع
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قال علماء الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، إن آثار الأقدام التي تعود إلى العصر الترياسي، يُعتقد أنها تنتمي إلى أحد سلالات "سوروبود" أو "الصربوديات"، بحسب شبكة " cnn" الأمريكية.قالت سوزانا ميدمنت، عالمة الحفريات في متحف ويلز والتي شاركت في البحث، في بيان أعلن النتائج: "نعلم أن الصربوديات الأوائل كانت تعيش في بريطانيا في ذلك الوقت، حيث تم العثور على عظام كاميلوتيا، وهي إحدى أقدم أنواع الصربوديات، في سومرست في صخور ترجع إلى نفس الفترة".وأضافت: "لا نعرف ما إذا كان هذا النوع هو من نفس السلالة، ولكن هذا دليل آخر يشير إلى أن شيئًا شبيها كان يمكن أن يكون قد صنع هذا الأثر".واستلمت ميدمنت وزميلها الأستاذ بول باريت، في البداية صورًا للآثار على الشاطئ في بينارث من قبل عالم حفريات هاوٍ في عام 2020. في البداية كانا مشككين في النتائج.وجدت الأبحاث التي أجراها الفريق أن الآثار لها انطباعات أصابع قدم، مما أعطى الباحثين أدلة كافية لاستنتاج أنها في الواقع آثار أقدام ديناصور.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/اكتشاف-ديناصور-مدرع-جديد-في-تشيلي-بذيل-يشبه-السلاح-1053475851.html
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اكتشاف آثار أقدام ديناصور عمرها يزيد عن 200 مليون سنة... فيديو

08:15 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 03.01.2022)
CC0 / whitejillm / tyrannosaurusديناصور
ديناصور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
CC0 / whitejillm / tyrannosaurus
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أوضح خبراء أن آثار الأقدام التي تم اكتشافها على شاطئ في ويلز يعتقد أنها تعود لديناصور قديم عاش منذ أكثر من 200 مليون عام.
قال علماء الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، إن آثار الأقدام التي تعود إلى العصر الترياسي، يُعتقد أنها تنتمي إلى أحد سلالات "سوروبود" أو "الصربوديات"، بحسب شبكة " cnn" الأمريكية.
قالت سوزانا ميدمنت، عالمة الحفريات في متحف ويلز والتي شاركت في البحث، في بيان أعلن النتائج: "نعلم أن الصربوديات الأوائل كانت تعيش في بريطانيا في ذلك الوقت، حيث تم العثور على عظام كاميلوتيا، وهي إحدى أقدم أنواع الصربوديات، في سومرست في صخور ترجع إلى نفس الفترة".
وأضافت: "لا نعرف ما إذا كان هذا النوع هو من نفس السلالة، ولكن هذا دليل آخر يشير إلى أن شيئًا شبيها كان يمكن أن يكون قد صنع هذا الأثر".
واستلمت ميدمنت وزميلها الأستاذ بول باريت، في البداية صورًا للآثار على الشاطئ في بينارث من قبل عالم حفريات هاوٍ في عام 2020. في البداية كانا مشككين في النتائج.

قال ميدمنت: "نتلقى الكثير من الاستفسارات من أفراد هواة يبحثون عن أشياء يمكن أن تكون آثار أو ما شابه ذلك، لكن العديد منها عبارة عن سمات جيولوجية يمكن أن يخطئوا في توصيفها بسهولة، ومع ذلك من الصور اعتقدنا أنها كانت إلى حد ما شيء يمكن أن يكون آثار وأن الأمر يستحق إلقاء نظرة عليه".

وجدت الأبحاث التي أجراها الفريق أن الآثار لها انطباعات أصابع قدم، مما أعطى الباحثين أدلة كافية لاستنتاج أنها في الواقع آثار أقدام ديناصور.
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