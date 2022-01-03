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اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة غربي فرنسا
اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة غربي فرنسا
أعلنت مجموعة "أنفول" لصناعة الدواجن في فرنسا، اليوم الاثنين، عن اكتشافها بؤرة لفيروس أنفولونزا الطيور في مزرعة غربي فرنسا. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T20:29+0000
2022-01-03T20:29+0000
فرنسا
إنفلونزا الطيور
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وأكد يان نيديليك مدير "أنفول" اكتشاف تفشي أنفولونزا الطيور في مزرعة فيها قرابة 13 ألف ديك رومي في بوفو بمنطقة فيندي. غربي فرنسا، حسب "رويترز".ولفت نيدليك إلى أن مخاوف الإصابة كانت عالية بالفعل نظرا لوجود ​​عدد كبير من مزارع الدواجن في المنطقة ووقوعها أيضا في ممرات هجرة بعض الطيور، مشيرا إلى أنه وفي أغلب الأحيان تنتقل إنفلونزا الطيور عن طريق الطيور البرية في رحلات هجرتها في فصلي الخريف والشتاء.وقال نيدليك إن أكثر من 600 ألف طائر في فرنسا نفقت حتى الآن بسبب الفيروس في الموسم الحالي.ولا تنتقل إنفلونزا الطيور عبر تناول منتجات الدواجن. ومع ذلك يثير تفشي المرض قلق علماء الأوبئة، خاصة في الوقت الذي يتعافى فيه العالم ببطء من جائحة كوفيد-19، لأن إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل بين البشر.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/بعد-تفشي-المرض-في-40-دولة-إنفلونزا-الطيور-تنذر-بأزمة-عالمية-جديدة-1053848520.html
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فرنسا, إنفلونزا الطيور

اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة غربي فرنسا

20:29 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / PATRICK BERNARDانفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / PATRICK BERNARD
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أعلنت مجموعة "أنفول" لصناعة الدواجن في فرنسا، اليوم الاثنين، عن اكتشافها بؤرة لفيروس أنفولونزا الطيور في مزرعة غربي فرنسا.
وأكد يان نيديليك مدير "أنفول" اكتشاف تفشي أنفولونزا الطيور في مزرعة فيها قرابة 13 ألف ديك رومي في بوفو بمنطقة فيندي. غربي فرنسا، حسب "رويترز".
عمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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ولفت نيدليك إلى أن مخاوف الإصابة كانت عالية بالفعل نظرا لوجود ​​عدد كبير من مزارع الدواجن في المنطقة ووقوعها أيضا في ممرات هجرة بعض الطيور، مشيرا إلى أنه وفي أغلب الأحيان تنتقل إنفلونزا الطيور عن طريق الطيور البرية في رحلات هجرتها في فصلي الخريف والشتاء.
وانتشرت إنفلونزا الطيور بسرعة في أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار حالة تأهب شديد في القطاع بعد أن أدت موجات تفش سابقة إلى إعدام عشرات ملايين الطيور.
وقال نيدليك إن أكثر من 600 ألف طائر في فرنسا نفقت حتى الآن بسبب الفيروس في الموسم الحالي.
واكتُشفت أول إصابة بمزرعة في فرنسا يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في مزرعة دواجن في الشمال.
ولا تنتقل إنفلونزا الطيور عبر تناول منتجات الدواجن. ومع ذلك يثير تفشي المرض قلق علماء الأوبئة، خاصة في الوقت الذي يتعافى فيه العالم ببطء من جائحة كوفيد-19، لأن إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل بين البشر.
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