الأعرجي: الحكومة الأمريكية السابقة أرادت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

بغداد - سبوتنيك. وأوضح المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأعرجي أكد خلال استقباله للسفير الفرنسي في بغداد، إريك شوفالييه، "أرادت الحكومة الأمريكية السابقة جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات"، مؤكدا أن جريمة المطار التي راح ضحيتها المهندس وسليماني ورفاقهما، كانت "جريمة اعتداء آثمة وانتهاك للسيادة العراقية".إلى جانب ذلك، أشاد الأعرجي، بالمباحثات السعودية الإيرانية، مؤكدا أن العراق يرفض أن تكون أراضيه ساحة للتجسس على جيرانه، بل ساحة للقاء الأشقاء والأصدقاء.وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد، وردت طهران باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بصواريخ بالستية.
أكد مستشار الأمن العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة الأمريكية السابقة كانت تريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، باغتيالها اللواء الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
بغداد - سبوتنيك. وأوضح المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأعرجي أكد خلال استقباله للسفير الفرنسي في بغداد، إريك شوفالييه، "أرادت الحكومة الأمريكية السابقة جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات"، مؤكدا أن جريمة المطار التي راح ضحيتها المهندس وسليماني ورفاقهما، كانت "جريمة اعتداء آثمة وانتهاك للسيادة العراقية".
إلى جانب ذلك، أشاد الأعرجي، بالمباحثات السعودية الإيرانية، مؤكدا أن العراق يرفض أن تكون أراضيه ساحة للتجسس على جيرانه، بل ساحة للقاء الأشقاء والأصدقاء.
وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد، وردت طهران باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بصواريخ بالستية.