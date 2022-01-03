https://arabic.sputniknews.com/20220103/الأعرجي-الحكومة-الأمريكية-السابقة-أرادت-جعل-العراق-ساحة-لتصفية-الحسابات-1054892044.html

الأعرجي: الحكومة الأمريكية السابقة أرادت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

الأعرجي: الحكومة الأمريكية السابقة أرادت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

أكد مستشار الأمن العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة الأمريكية السابقة كانت تريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، باغتيالها اللواء الإيراني قاسم سليماني، ونائب... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T13:07+0000

2022-01-03T13:07+0000

2022-01-03T13:07+0000

العالم العربي

العراق

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بغداد - سبوتنيك. وأوضح المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأعرجي أكد خلال استقباله للسفير الفرنسي في بغداد، إريك شوفالييه، "أرادت الحكومة الأمريكية السابقة جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات"، مؤكدا أن جريمة المطار التي راح ضحيتها المهندس وسليماني ورفاقهما، كانت "جريمة اعتداء آثمة وانتهاك للسيادة العراقية".إلى جانب ذلك، أشاد الأعرجي، بالمباحثات السعودية الإيرانية، مؤكدا أن العراق يرفض أن تكون أراضيه ساحة للتجسس على جيرانه، بل ساحة للقاء الأشقاء والأصدقاء.وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد، وردت طهران باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بصواريخ بالستية.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/الرئيس-الإيراني-يتعهد-بالانتقام-لسليماني-قبل-عامين-ما-لم-يحاكم-ترامب-1054890853.html

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