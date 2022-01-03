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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الأعرجي-الحكومة-الأمريكية-السابقة-أرادت-جعل-العراق-ساحة-لتصفية-الحسابات-1054892044.html
الأعرجي: الحكومة الأمريكية السابقة أرادت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات
الأعرجي: الحكومة الأمريكية السابقة أرادت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات
أكد مستشار الأمن العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة الأمريكية السابقة كانت تريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، باغتيالها اللواء الإيراني قاسم سليماني، ونائب... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T13:07+0000
2022-01-03T13:07+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأوضح المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأعرجي أكد خلال استقباله للسفير الفرنسي في بغداد، إريك شوفالييه، "أرادت الحكومة الأمريكية السابقة جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات"، مؤكدا أن جريمة المطار التي راح ضحيتها المهندس وسليماني ورفاقهما، كانت "جريمة اعتداء آثمة وانتهاك للسيادة العراقية".إلى جانب ذلك، أشاد الأعرجي، بالمباحثات السعودية الإيرانية، مؤكدا أن العراق يرفض أن تكون أراضيه ساحة للتجسس على جيرانه، بل ساحة للقاء الأشقاء والأصدقاء.وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد، وردت طهران باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بصواريخ بالستية.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/الرئيس-الإيراني-يتعهد-بالانتقام-لسليماني-قبل-عامين-ما-لم-يحاكم-ترامب-1054890853.html
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العالم العربي, العراق

الأعرجي: الحكومة الأمريكية السابقة أرادت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

13:07 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEصور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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أكد مستشار الأمن العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة الأمريكية السابقة كانت تريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، باغتيالها اللواء الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
بغداد - سبوتنيك. وأوضح المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأعرجي أكد خلال استقباله للسفير الفرنسي في بغداد، إريك شوفالييه، "أرادت الحكومة الأمريكية السابقة جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات"، مؤكدا أن جريمة المطار التي راح ضحيتها المهندس وسليماني ورفاقهما، كانت "جريمة اعتداء آثمة وانتهاك للسيادة العراقية".
إلى جانب ذلك، أشاد الأعرجي، بالمباحثات السعودية الإيرانية، مؤكدا أن العراق يرفض أن تكون أراضيه ساحة للتجسس على جيرانه، بل ساحة للقاء الأشقاء والأصدقاء.
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
الرئيس الإيراني يتعهد بالثأر لمقتل سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة ترامب
12:40 GMT
وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد، وردت طهران باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بصواريخ بالستية.
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