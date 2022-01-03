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الاتحاد التونسي للشغل غير راض عن زيادة أجور القطاع الخاص
الاتحاد التونسي للشغل غير راض عن زيادة أجور القطاع الخاص
كشف الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ عن عدم رضا الاتحاد على اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T10:16+0000
2022-01-03T10:16+0000
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جاء ذلك في تصريح أدلى به حفيظ لراديو "موزاييك"، موضحا في الوقت ذاته أن الاتحاد يتفهم الصعوبات التي تمر بها شركات القطاع الخاص، ملاحظًا أن الاتفاق أخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد.ويرى حفيظ أن الزيادة المتفق عليها في أجور القطاع الخاص غير كافية مقارنة بالزيادات التي تم إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14%.يذكر أنه تم، يوم السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022، توقيع اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية خلال سنوات 2022-2023-2024، وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وينص الاتفاق على زيادات في الأجور الأساسية بنسبة 6,5 % بحلول 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019، فيما حدّدت الزيادة بنسبة 6,75 % بحلول 2023 وبنسبة 6,75 % بحلول 2024.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الاتحاد التونسي للشغل غير راض عن زيادة أجور القطاع الخاص

10:16 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Mariam Kedeiraتجمهر التونسيين أمام مقر البرلمان التونسي، تونس 26 يوليو 2021
تجمهر التونسيين أمام مقر البرلمان التونسي، تونس 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Mariam Kedeira
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كشف الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ عن عدم رضا الاتحاد على اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح أدلى به حفيظ لراديو "موزاييك"، موضحا في الوقت ذاته أن الاتحاد يتفهم الصعوبات التي تمر بها شركات القطاع الخاص، ملاحظًا أن الاتفاق أخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
ويرى حفيظ أن الزيادة المتفق عليها في أجور القطاع الخاص غير كافية مقارنة بالزيادات التي تم إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14%.
يذكر أنه تم، يوم السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022، توقيع اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية خلال سنوات 2022-2023-2024، وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وينص الاتفاق على زيادات في الأجور الأساسية بنسبة 6,5 % بحلول 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019، فيما حدّدت الزيادة بنسبة 6,75 % بحلول 2023 وبنسبة 6,75 % بحلول 2024.
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