الاتحاد التونسي للشغل غير راض عن زيادة أجور القطاع الخاص

جاء ذلك في تصريح أدلى به حفيظ لراديو "موزاييك"، موضحا في الوقت ذاته أن الاتحاد يتفهم الصعوبات التي تمر بها شركات القطاع الخاص، ملاحظًا أن الاتفاق أخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد.ويرى حفيظ أن الزيادة المتفق عليها في أجور القطاع الخاص غير كافية مقارنة بالزيادات التي تم إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14%.يذكر أنه تم، يوم السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022، توقيع اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية خلال سنوات 2022-2023-2024، وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وينص الاتفاق على زيادات في الأجور الأساسية بنسبة 6,5 % بحلول 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019، فيما حدّدت الزيادة بنسبة 6,75 % بحلول 2023 وبنسبة 6,75 % بحلول 2024.
كشف الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ عن عدم رضا الاتحاد على اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح أدلى به حفيظ لراديو "موزاييك"، موضحا في الوقت ذاته أن الاتحاد يتفهم الصعوبات التي تمر بها شركات القطاع الخاص، ملاحظًا أن الاتفاق أخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
ويرى حفيظ أن الزيادة المتفق عليها في أجور القطاع الخاص غير كافية مقارنة بالزيادات التي تم إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14%.
يذكر أنه تم، يوم السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022، توقيع اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية خلال سنوات 2022-2023-2024، وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وينص الاتفاق على زيادات في الأجور الأساسية بنسبة 6,5 % بحلول 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019، فيما حدّدت الزيادة بنسبة 6,75 % بحلول 2023 وبنسبة 6,75 % بحلول 2024.