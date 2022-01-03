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التحالف العربي يتهم "أنصار الله" بخطف سفينة ترفع علم الإمارات
التحالف العربي يتهم "أنصار الله" بخطف سفينة ترفع علم الإمارات
اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T10:08+0000
2022-01-03T10:08+0000
اليمن
التحالف العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن سفينة الشحن "روابي" تعرضت "للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة" في غرب اليمن.وأوضح المالكي أن السفينة "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان (في جنوب السعودية)".وبين المالكي أن السفينة كانت تحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن المعدات عبارة عن عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة.وفي وقت سابق، ذكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص.وقال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، بحسب موقع "أنصار الله": "‏القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية".وذكر أن السفينة "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
اليمن
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي يتهم "أنصار الله" بخطف سفينة ترفع علم الإمارات

10:08 GMT 03.01.2022
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021
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اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن سفينة الشحن "روابي" تعرضت "للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة" في غرب اليمن.
وأوضح المالكي أن السفينة "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان (في جنوب السعودية)".
وبين المالكي أن السفينة كانت تحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن المعدات عبارة عن عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة.
وفي وقت سابق، ذكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص.
وقال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، بحسب موقع "أنصار الله": "‏القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية".
وذكر أن السفينة "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
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