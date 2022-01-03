التحالف العربي يتهم "أنصار الله" بخطف سفينة ترفع علم الإمارات

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن سفينة الشحن "روابي" تعرضت "للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة" في غرب اليمن.وأوضح المالكي أن السفينة "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان (في جنوب السعودية)".وبين المالكي أن السفينة كانت تحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن المعدات عبارة عن عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة.وفي وقت سابق، ذكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص.وقال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، بحسب موقع "أنصار الله": "القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية".وذكر أن السفينة "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن سفينة الشحن "روابي" تعرضت "للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة" في غرب اليمن.
وأوضح المالكي أن السفينة "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان (في جنوب السعودية)".
العميد المالكي: سفينة الشحن (روابي) التي تحمل علم دولة (الإمارات)، كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة (سقطرى) إلى ميناء (جازان) وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.#واس_عام
وبين المالكي أن السفينة كانت تحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن المعدات عبارة عن عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة.
وفي وقت سابق، ذكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص.
وقال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، بحسب موقع "أنصار الله": "القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية".
وذكر أن السفينة "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".